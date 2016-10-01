Эксперты оценили управленческие качества калининградского губернатора

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11 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 15:11  |  vz.ru
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Российские садоводы совершили «яблочный прорыв»

Российские садоводы страдают от импортаФото: De Meester, J/Arco Images GmbH/Global Look Press
Десятки фур из Белоруссии с яблоками и грушами непонятного происхождения стали последней каплей для российских надзорных органов. С 12 апреля Россия запрещает импорт фруктов из страны, с которой строит Союзное государство. Это должно помочь явлению, которое стало одним из главных сюрпризов последних лет – прорыву России в области садоводства. Подробности...
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США ставят перед Россией ряд неприемлемых условий

Госсекретарь Помпео (слева) и генерал Хайтен олицетворяют принципиально разные подходы к СНВ в американской элитеФото: Erin Scott, Yuri Gripas/Reuters
Ракетный комплекс «Авангард», ядерный подводный беспилотник «Посейдон» и гиперзвуковая ракета «Кинжал» – все это новейшее оружие должно стать предметом переговоров между Россией и США. По крайней мере, именно такие требования озвучил глава Госдепа Майк Помпео. Под видом готовности к переговорам о продлении важнейшего договора СНВ-3 США выставили перед Россией ряд заведомо невыполнимых условий. Подробности...
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Конфликт в Госдуме напомнил о пользе мата

Неотъемлемая принадлежность мата к живому русскому языку не вызывает сомненийФото: Виктор Драчев/ТАСС
В парламенте разгорелся скандал вокруг непарламентских выражений, допущенных депутатом от КПРФ в социальных сетях. В ситуацию уже вмешались комиссия по этике и спикер Вячеслав Володин. При этом происходящее наглядно иллюстрирует то, что законодательные ограничения на использование мата в публичном пространстве РФ себя исчерпали – для русского языка должно настать время «оттепели». Подробности...
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Санкции США довели Судан до путча

Военный переворот пользуется неподдельной поддержкой граждан, во всяком случае, жителей столицыФото: Social Media/Reuters
Суданский президент Омар аль-Башир, который правил страной почти тридцать лет, ушел в отставку по «настоятельной просьбе» захвативших власть военных. Армия выступила на стороне протестующих суданцев, недовольных экономическим положением в стране на фоне американских санкций. События в Судане могут иметь прямые последствия для ВМФ России. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Антипутинский джихад Порошенко подходит к концу

Андрей Манчук, политолог
Основная часть населения Украины настроена поддержать против Порошенко кого угодно – и, судя по ироническим комментариям украинских избирателей, многие из них вполне готовы увидеть в качестве альтернативы самого Владимира Путина. Подробности...

Россия играет в Катаре на новой шахматной доске

Кирилл Бенедиктов, российский писатель, историк, политолог
Если бы Москва действовала по примеру Вашингтона, она давно вышла бы из структур, где в ближайшей перспективе не будет возможности сформировать коалицию союзников. Однако российская внешняя политика руководствуется иными принципами. Подробности...
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Салют из Москвы нормальным людям Одессы

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В Одессе живут люди. Большинство из которых – нормальные. Такие, для которых словосочетание «память о войне» значит то же, что для меня и для миллионов других людей. И они точно увидят эти 12 залпов из столицы Победы. Подробности...
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            Эксперты оценили управленческие качества калининградского губернатора

               11 апреля 2019, 14:42
            Фото: Донат Сорокин/ТАСС
            Текст: Михаил Мошкин

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            Появление в 2016 году Антона Алиханова на посту врио губернатора Калининградской области «явно не укладывалось в имеющиеся на тот момент тренды в кадровой политике», – отмечается в докладе Центра политической конъюнктуры (ЦПК), посвященном Алиханову. Эксперты указывают на черты нового управленческого стиля, которые одним из первых проявил именно глава самого западного региона России.

            «Алиханов не просто входит в группу региональных управленцев новой волны, ставку на которых делают в Кремле. Он является одним из лидеров в этой команде. Поэтому успехи Алиханова имеют особое значение для федерального центра», – отмечается в докладе ЦПК, посвященном калининградскому губернатору.

            Эксперты отмечают: начало карьеры Алиханова в региональной власти (с назначением в сентябре 2015 года зампредом правительства региона) стало неожиданным и для экспертов по регионам, и для местной элиты. «До этого момента Алиханов не числился среди кандидатов на замещение должностей ни в федеральной, ни в региональной номенклатуре», – напоминают авторы доклада. Показательно, что тогда, в 2015-м, большинство региональных и московских экспертов сразу же отметили следующие качества нового зампреда правительства: отсутствие порочащих связей, отказ от участия в различных кулуарных договоренностях, схемах и интригах давно свойственных калининградской  элите.

            Заметим, что карьера Алиханова до назначения в регион включала в себя работу в федеральных органах власти, что позже стали называть отличительной чертой «губернаторов новой волны». «С 2010 года начал административную карьеру. Работал в Министерстве юстиции, затем с 2013 года – в Министерстве промышленности и торговли. Дослужился до директора Департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности», – напоминают авторы доклада.

            Еще одна отличительная черта нового поколения региональных управленцев – их молодость. Когда Алиханов с убедительным результатом победил на губернаторских выборах в сентябре 2017-го, ему только исполнился 31 год. «Президент четко формирует запрос на привлечение молодежи в управленческие структуры в регионах. Наша задача, как губернаторов, состоит в том, чтобы перенести этот запрос на свой уровень», – сказал Алиханов в интервью газете ВЗГЛЯД по итогам встречи президента с новоизбранными главами регионов.

            И, как отмечается в докладе ЦПК, калининградский губернатор действительно уделил внимание омоложению управленческого корпуса: «Алиханов начал внедрять новые форматы работы по обучению и повышению квалификации кадров – так, в январе открыл первый из пяти центров подготовки молодых специалистов WorldSkills».

            Также отмечается, что уже после назначения на пост врио главы области в октябре 2016 года Алиханов продемонстрировал умение сочетать уже имеющиеся в регионе управленческие ресурсы и новые кадры. «Формирование команды врио проходило по «смешанной системе», – отмечается в докладе ЦПК. – С одной стороны, Алиханов уже хорошо знал, на что способны местные кадры. С другой – начал подтягивать близких и проверенных людей». В частности, аппарат правительства области возглавил Алексей Родин, также имевший опыт работы в федеральном Минюсте (сейчас он – первый зампред правительства региона). С другой стороны, «опорной фигурой» для Алиханова стал человек из команды предыдущего руководителя области Евгения Зиничева – Эдуард Батанов.

            Отмечается, что такой «адаптивный» подход Алиханов демонстрировал не только при формировании своей команды, но и собственно в управленческих решениях. «Проявлением нового стиля можно считать и привлечение специалистов там, где местные кадры не готовы решать проблемы, – отмечают эксперты ЦПК. – Так, Алиханов пригласил к сотрудничеству компании из других регионов России, занимающиеся переработкой мусора, и предложил им льготные условия кредитования».

            Алиханову «удалось сформировать комфортный для работы состав правительства», констатируют авторы доклада.

            Вместе с тем с момента назначения врио Алиханов начал (и после избрания губернатором продолжил) укреплять вертикаль контроля – была проведена реформа контрольно-надзорной деятельности, в структуре правительства появилось единое министерство регионального контроля.

            Авторы доклада констатируют:

            «Алиханов – один из глав регионов, которые активно внедряют новые управленческие практики».

            С одной стороны, стилем работы команды Алиханова называют нацеленность исполнителей на результат. «Особенно по приоритетным проектам. Порой такая целеустремленность толкает главу региона на резкие заявления. Не так давно на одном из совещаний он даже публично посоветовал подчиненным: «Хватит булки мять», – отмечают эксперты. За время работы Алиханова Калининградская область стала одним из лидеров по числу служащих, уволенных за несоответствие должности.

            С другой стороны, эксперты констатируют: в области упрощены управленческие процессы через внедрение новых технологий контроля, цифровизации, перевода услуг в электронный вид. Кроме того, «за период работы Алиханова резко возросло количество контактов главы региона с населением, – констатируют авторы доклада. – Губернатор превращает эти обращения в инструмент для мобилизации чиновников на решение оперативных проблем. Так, в апреле на заседании правительства Алиханов зачитал письмо жительницы Калининграда, которая пожаловалась на невыплату зарплаты мужу, работающему неофициально, и порекомендовал трудовой инспекции провести ревизию договоров с рабочими».

            При этом прямые контакты руководителя региона с гражданами в наименьшей степени используются в пиаровских целях, отмечают эксперты ЦПК. Алиханов «настроен на общение с жителями региона напрямую, и демонстрирует высокий уровень открытости, у него сложились непростые отношения с рядом СМИ – они  воспринимаются губернатором как нежелательные посредники между ним и гражданами».

            Впрочем, заметим: именно благодаря тому, что губернатор давал информповоды для местной прессы («СМИ регулярно показывали как он объезжает стройки и въедливо оценивает ход работ»), избиратели на губернаторских выборах смогли оценить активность и открытость нового руководителя.

            Губернатор наработал «хорошую адаптивность» в отношениях с региональной прессой, он «не боится принимать решения, которые СМИ воспринимают в штыки». При этом Алиханов активно использует интернет и соцсети. «В Instagram у него 69,8 тыс. подписчиков, что является одним из высоких показателей среди глав регионов по России. Он также пытается распространять опыт работы с соцсетями на чиновников», что обозначил еще в первом губернаторском послании, отмечают авторы доклада.

            По их мнению, налаженные каналы коммуникации позволяют действующему руководству области оперативно реагировать на запросы граждан. Так, например, местные СМИ отмечают роль Алиханова в запрете на строительство «светлогорского стакана» – отеля на прибрежной территории, который испортил бы облик курортного Светлогорска. Активизировалось строительство онкологического центра, который не могли закончить с 2011 года (клинику должны построить к 2020 году). Авторы доклада отмечают:

            «Высокая адаптивность Алиханова проявляется в его реакции на проблему.

            Он не ожидает каких-либо протокольных совещаний и немедленно выдает оперативные поручения подчиненным сразу же по итогам своих поездок и встреч. Это вызывает позитивные оценки у граждан».

            С другой стороны, действующая региональная команда выстраивает эффективные коммуникации с Москвой, что также стало отличительной чертой нового поколения губернаторов. Так, к строительству уже упомянутого онкоцентра были привлечены федеральные субсидии. Область включена в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Федеральный Минтранс займется достройкой «Приморского кольца». О лоббистском потенциале Алиханова свидетельствует то, что срок работы Особой экономической зоны (ОЭЗ) был продлен до 2045 года, констатируют авторы доклада.

            Отдельно к числу заслуг команды Алиханова эксперты ЦПК относят подготовку и проведение в Калининграде четырех матчей ЧМ-2018 – чемпионат сам по себе стал катализатором изменений в регионе: в областном центре были реконструированы дороги, современный вид приобрели воздушные ворота области – аэропорт Храброво. Упоминаются и крупные бизнес-проекты – развитие индустриальной зоны в том же Храброво, проекты Газпрома и ЛУКойла.

            «Деятельность Алиханова на посту губернатора за прошедшее время в целом можно оценить позитивно, – резюмируют авторы доклада. – Он остается в числе глав регионов, которые пользуются высокой поддержкой лично президента и структур федерального центра». Алиханов «включен в статусные публичные форматы, связанные с приоритетными национальными и политическими проектами; сумел обеспечить высокий уровень средств из федерального центра для поддержки региона», – отмечается в исследовании ЦПК.

            По мнению экспертов, об оценке качества работы нового калининградского губернатора свидетельствуют результаты опроса ФОМ: доля жителей, положительно оценивающих деятельность главы региона в ноябре 2018 года составляла 61%, отрицательно – 17%. «В недавно презентованном рейтинге Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Обновление. Два года новой кадровой политики», отмечается, что Калининградская область по показателю доверия к главе региона находится на восьмом месте среди всех субъектов федерации», – констатируют авторы доклада.


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