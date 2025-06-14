Пезешкиан заверил в отсутствии у Ирана планов получить ядерное оружие

Tекст: Антон Антонов

В телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном Пезешкиан заявил: «Иран, опираясь на фетву верховного лидера, никогда не стремился и не стремится к обладанию ядерным оружием».

По его словам, Тегеран готов к «взаимопониманию и соглашениям через диалог», однако мировые державы, по его мнению, принимают «ложь» Израиля и тем самым усугубляют ситуацию на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

Пезешкиан отметил, что ошибочно ожидать переговоров с Ираном на фоне атак Израиля и попыток навязать «иррациональные требования» под внешним давлением. Президент также добавил, что Иран никогда не стремился к войнам и кровопролитию, однако готов применить силу ради защиты своего народа.

В разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани Пезешкиан заявил, что Вашингтон не сможет добиться уступок со стороны Ирана через атаки Израиля и давление. Он подчеркнул, что стратегия США по навязыванию требований с помощью давления и агрессии обречена на провал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал наносить удары по военным и ядерным объектам Ирана в ночь на пятницу. Иран нанес по Израилю ответные удары. Пезешкиан обвинил США в согласовании израильских ударов по стране. Тегеран подчеркнул, что не изменит позицию по ядерному досье.