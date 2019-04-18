Эксперты: Пермский губернатор проявил себя хозяйственником цифровой эпохи

«В отличие от предшественников Решетников продемонстрировал высокую адаптивность. Он смог сгладить наиболее острые противоречия и не втянулся в открытые противостояния с участием местных элит», – говорится в докладе Центра политической конъюнктуры (ЦПК), посвященном главе Пермского края Максиму Решетникову.

Центр политической конъюнктуры (ЦПК) продолжает публиковать экспертные исследования о деятельности новых губернаторов. Напомним, ранее выходил доклад, посвященный руководителю Калининградской области Антону Алиханову. Новое исследование ЦПК оценивает управленческие качества губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Возглавивший край в феврале 2017 года Решетников сразу же получил поддержку местного населения и стал почти безальтернативным лидером праймериз, отмечается в докладе. Авторы указывают, что молодой управленец демонстрировал высокую степень открытости для населения и постоянно общался с жителями.

«После избрания Решетников укрепил репутацию открытого к общению губернатора, прежде всего благодаря активности в Instagram, где он с осени 2018 года начал проводить регулярные эфиры. Во время каждого из них глава региона рассказывает о планах и результатах, а главное, отвечает на вопросы жителей и принимает их обращения и жалобы. Уже к третьему эфиру пермяки распробовали формат, превратив его в подобие «прямой линии» президента и потеснив журналистов», – говорится в докладе ЦПК.

Кроме этого, губернатор предложил инновационные механизмы взаимодействия государства и общества. Заработал портал «Управляем вместе» для автоматизации обратной связи. «Одновременно цифровые инструменты стали применяться для контроля и стандартизации процессов в других важных сферах. Внедряется региональная информсистема в сфере закупок, началось создание единой аналитической системы управления дорогами и транспортом», – отмечают эксперты. Решетникова, по мнению экспертов ЦПК, можно назвать руководителем нового типа, хозяйственником цифровой эпохи.

При Решетникове в Прикамье активно заработал проект инициативного бюджетирования («народный бюджет»). Граждане, юрлица, индивидуальные предприниматели и общественные организации подают заявки на проекты в конкурсную комиссию. По одобренным проектам краевой бюджет оплачивает 90% расходов при условии 10-процентного софинансирвоания со стороны инициаторов.

Решетников сохраняет уверенные статусные позиции на федеральном уровне. Губернатор возглавляет рабочую группу Госсовета по направлению «Экономика и финансы». «Руководство одним из ключевых направлений придает Решетникову дополнительный вес как среди коллег, так и в глазах журналистов. В качестве главы группы он неоднократно становился ньюсмейкером федеральных СМИ, в том числе в связи с мероприятиями и решениями по исполнению майского указа президента», – говорится в докладе.

По оценке экспертов, в отличие от предшественников Решетников продемонстрировал высокую адаптивность. Он смог сгладить наиболее острые противоречия и не втянулся в открытые противостояния с участием местных элит.

После избрания на пост губернатора публичную поддержку ему высказывали как бывшие соратники бывшего губернатора Виктора Басаргина, оставшиеся в управленческой вертикали, так и представители других локальных элитных групп, отмечается в докладе ЦПК. «Неформальный лидер оппозиции и экс-премьер региона Геннадий Тушнолобов по предложению Решетникова возглавил пермскую контрольно-счетную палату. Резкие выпады в адрес губернатора в публичном поле фиксируются редко. Судя по всему, местные СМИ также оказались грамотно встроены в управленческую вертикаль», – констатирует эксперты.

Решетников входит в число наставников конкурса «Лидеры России», запущенные им проекты и практики неоднократно получали высокую публичную оценку со стороны президента и премьера, подчеркивают политологи.

«Решетников успешно лоббирует интересы региона в Центре. В интервью по итогам 100 дней работы в статусе врио он отмечал, что «средства есть», нужно просто «понимать технологии, как правильно заявиться на них, как правильно их получить». Судя по первым результатам, ему это вполне удается. Команда Решетникова привлекла более 1 миллиарда на ремонт и строительство новых дорог», – говорится в докладе.