Эксперты назвали ивановского губернатора «прогрессивным прагматиком»

«Воскресенский проявил себя как кризисный управляющий и сумел использовать два ключевых преимущества региона – близость к Москве и уникальность малых городов», – говорится в докладе Центра политической конъюнктуры (ЦПК), посвященном губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому.

Центр политической конъюнктуры (ЦПК) публикует экспертные исследования о деятельности новых губернаторов: ранее вышли доклады о руководителе Калининградской области Антоне Алиханове и главе Пермского края Максиме Решетникове. Новое исследование посвящено управленческим качествам Воскресенского.

В докладе говорится, что Воскресенский принял крайне трудный в социально-экономическом аспекте регион – Ивановская область дотационная, и остается депрессивным регионом на протяжении нескольких десятилетий. Предприятия легкой промышленности, прежде всего, текстильной, занимают больше 30% в экономике субъекта, но в начале 1990-х годов отрасль пришла в упадок. Область относительно близка к Москве, но десятилетиями оставалась слабо с ней связанной. Отмечались и политические проблемы. Последний губернатор, Павел Коньков, за четыре года добился определенных подвижек, но серьезных изменений все же не ощущалось, а самый амбициозный проект – строительство комбината синтетического волокна стоимостью 20 млрд рублей – остался нереализованным.

Воскресенский не стал игнорировать проблемы, сразу включившись в работу по наведению порядка, говорится в докладе.

«Сами жители ожидали от нового руководства решения наболевших проблем, и эти ожидания тоже нельзя было игнорировать. «Я по реакции в социальных сетях видел, что люди ко мне напрямую стали обращаться со своими проблемами. Значит, на меня надеются, и это сильно меня обязывает», – цитируются слова Воскресенского в докладе.

Врио губернатор сразу стал демонстрировать новый стиль руководства: более открытый к жителям, не боящийся прямых коммуникаций с избирателем. В первые же дни он постарался показать открытость к общению с жителями и готовность вникать в локальные проблемы, говорится в докладе. В частности, он потребовал срочно подключить дома к теплоснабжению и завершить подготовку к отопительному сезону, ускорить выплату долгов рабочим завода «Автокран», лично отправился осматривать производственные и городские объекты.

«В области быстро сложилось впечатление, что новый руководитель как следует «засучил рукава» и готов на любые меры, чтобы оживить регион. Население восприняло это с интересом», – говорится в докладе.

В апреле 2018 года на встрече с жителями Гаврило-Посадского района он обратился к ним с речью, в которой акцентировал необходимость учитывать мнение населения. Воскресенский отметил, что не справится без местных жителей.

«Чтобы нам улучшить ситуацию, нам нужна совместная работа. Я должен делать не то, что мне в голову взбредет, а то, что вам реально нужно», – заявил он.

Позже он только усиливал работу с гражданами и увеличил количество встреч. Небольшой спад в их числе произошел после выборов, но к концу 2018 году он снова участил встречи с жителями. Почти в каждой беседе подробно обсуждались и новые губернаторские проекты в сфере железнодорожного сообщения и благоустройства.

Позитивный опыт в этой сфере отмечает журнал The Economist, который заметил, что раньше общественные слушания и обсуждения с гражданами были формальностью, однако теперь у населения появилась реальная возможность высказаться.

Также он смог избежать политики призыва чиновников из Москвы и других крупных городов – Воскресенский опирается на местные кадры и не решает кадровые вопросы с наскока. «Кадровой шашкой махать не собираюсь. Наоборот, буду бережно относиться к тем, кто работает честно и эффективно», – цитирует автор доклада Воскресенского.

В итоге в декабре 2017 года почти все зампреды областного правительства избавились от приставки врио и остались на своих местах, в отставку ушел только глава департамента сельского хозяйства Евгений Астафьев, а также немного изменилась структура регионального правительства.

«Воскресенский сумел избежать массового призыва москвичей, к которому прибегли многие губернаторы новой волны. Члены старой команды покидали свои позиции без открытых конфликтов, некоторые нашли пристанище на более скромной должности, например, советника главы региона», – отмечается в докладе.

Подчеркивается, что Воскресенский предпочитает не ломать и строить с нуля, а «снимать наиболее острые проблемы и максимально использовать имеющиеся ресурсы и потенциал».

В то же время он по максимуму использовал наработанные в «центре» связи, что помогло наполнить предвыборную кампанию знаковыми проектами. Один из таких проектов связан с взаимодействием с ОАО «РЖД» – Воскресенский показал способность начать диалог с крупными инфраструктурными компаниями и начал привлекать в регион инвестиции на модернизацию объектов инфраструктуры.

Переговоры Воскресенского с главой ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым касались модернизации железнодорожного вокзала в Иваново, специальная рабочая группа из представителей РЖД и региональной администрации начала работу над организацией ускоренного ж/д сообщения из Иваново в Москву. Речь идет о запуске скоростной «Ласточки» в столицу.

«Чтобы организовать движение по неэлектрифицированному участку, спроектировали специальный тепловоз. Кстати, поговаривают, что сама идея такого гибрида родилась у самого Воскресенского. Дескать, до этого специалисты с ходу отвергали подобный вариант. Но в итоге губернатор их «продавил». И уже в середине марта был запущен первый поезд», – пишет автор доклада.

В итоге запуск скоростного ж/д сообщения между Москвой и Иваново позволил сократить время в пути с семи часов до 3 часов 40 минут. Сейчас между городами курсирует четыре пары поездов. Также запущен прямой авиарейс Иваново – Санкт-Петербург, восстановлены регулярные речные маршруты Кинешма – Нижний Новгород.

Были задействованы и другие естественные монополии: «Интер РАО» и «СОГАЗ» согласились разместить в Ивановской области свои бэк-офисы, «Почта России» – отремонтировать десятки отделений. Глава региона смог превратить депрессивную территорию в яркий и интересный регион за счет малых городов, которые попали в федеральную программу по благоустройству. В программу попали Юрьевец, Плес и Гаврилов Посад.

«Переговоры с АИЖК (Дом.рф) позволили получить 100 млн рублей на благоустройство поселка Палех, известного на весь мир своими народными промыслами. В Кинешму начали вновь заходить круизные теплоходы. Сообщение возобновилось благодаря переговорам Воскресенского с руководством Ростуризма», – отмечается в докладе.

Воскресенский, пишет эксперт, проявил себя как неплохой лоббист: регион получит на реализацию нацпроектов в 2019 году более 4 млрд рублей, также будет расширен Плесский туристический кластер с включением в него Кинешмы. В апреле 2019 года правительство выделило Ивановской области 405 млн на ремонт и реконструкцию сооружений. Область включена в число шести регионов, где в 2019 году стартует пилотный проект по борьбе с бедностью, также он привел в регион крупный бизнес и таким образом создает качественные рабочие места.

Эксперт подчеркивает, что Воскресенский укрепил свою репутацию на федеральном уровне и еще раз зарекомендовал себя как эффективный управленец.

Приводятся также данные «Георейтинга» Фонда «Общественное мнение», согласно которым только 10% опрошенных считают работу Воскресенского отрицательной и 46% положительной.

«Воскресенскому достался сложный регион как в экономическом, так и в политическом плане. Некоторые форматы работы новому руководителю пришлось осваивать срочно и на ходу. Однако он сумел найти изюминку в развитии малых городов и дал новый импульс для депрессивной территории», – резюмирует автор докладе.