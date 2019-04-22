Эксперты назвали ивановского губернатора «прогрессивным прагматиком»

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За что овощеводам Дагестана пригрозили лишением тепличных условий

Недавнюю облаву на столичном рынке «Садовод» связывают с попыткой декриминализации аграрного бизнесаФото: Илья Питалев/РИА Новости
Тепличный бизнес Дагестана ждут перемены: скоро ему придется платить за газ, хотя до сих пор теплицы в массовом порядке обогревались ворованным голубым топливом. Новые власти пообещали это пресечь. Подорожает ли теперь дагестанский укроп на рынках Москвы? До сих пор бесплатный газ помогал дагестанским овощеводам конкурировать с фермерами из других регионов. Подробности...
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Путин помог вскрыть иллюзию единства Балтии

Встреча Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным в Кремле всполошила всю ПрибалтикуФото: kremlin.ru
Прошедшие на неделе переговоры президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд вызвали нервную реакцию в Прибалтике. Глава литовского МИД Линас Линкявичюс отчитал Таллин за то, что о предстоящем визите соседи не проинформировали заранее. Дипломат убежден, что такое поведение раскалывает единство Балтийских стран. Почему эту поездку так болезненно восприняли в прибалтийских республиках и существует ли среди них единство? Подробности...
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Что помогает и что мешает переселенцам на Дальнем Востоке

Староверы, вернувшиеся из Латинской Америки, обустраиваются в Приморье и ПриамурьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Число соотечественников, вернувшихся в Россию из дальнего и ближнего зарубежья, приближается к миллиону. По программе переселения на Дальний Восток едут многодетные семьи русских из Казахстана и Средней Азии, старообрядцы из Боливии и Никарагуа. В этом году репатриантам стало проще обустроиться на берегах Амура, получив дальневосточный гектар. Как изменились правила игры? Подробности...
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Западные СМИ: Украина совершила прыжок в неизвестность

Западные СМИ не знают, чего ждать от Зеленского Фото: Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press
«Комик одержал убедительную победу на украинских выборах», – американские и европейские СМИ в унисон назвали поражение Петра Порошенко ожидаемым, а будущее страны – непредсказуемым. Никто на Западе не знает, чего на самом деле ждать от «русскоязычного выходца из еврейской семьи», у которого нет никакого политического опыта. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Украинские выборы войдут в историю трижды

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Не надо иллюзий – за пять лет невозможно возродить экономику, победить тотальную коррупцию, решить большинство системных проблем. Но привести Украину в чувство, сделать самостоятельным игроком, а не инструментом – вполне возможно. Подробности...
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Как московские улицы влияют на русский язык

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Большинство чиновников отродясь не имело языковой интуиции. Страна переполнена учреждениями, названия которых представляют собой бессмысленный набор букв: ЦПВШС, ГНИВЦ, ФГБУН… Вот язык, на котором чиновники общаются с окружающим миром. Подробности...
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            Эксперты назвали ивановского губернатора «прогрессивным прагматиком»

            22 апреля 2019, 17:17

            Текст: Сергей Гурьянов

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            «Воскресенский проявил себя как кризисный управляющий и сумел использовать два ключевых преимущества региона – близость к Москве и уникальность малых городов», – говорится в докладе Центра политической конъюнктуры (ЦПК), посвященном губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому.

            Центр политической конъюнктуры (ЦПК) публикует экспертные исследования о деятельности новых губернаторов: ранее вышли доклады о руководителе Калининградской области Антоне Алиханове и главе Пермского края Максиме Решетникове. Новое исследование посвящено управленческим качествам Воскресенского.

            В докладе говорится, что Воскресенский принял крайне трудный в социально-экономическом аспекте регион – Ивановская область дотационная, и остается депрессивным регионом на протяжении нескольких десятилетий. Предприятия легкой промышленности, прежде всего, текстильной, занимают больше 30% в экономике субъекта, но в начале 1990-х годов отрасль пришла в упадок. Область относительно близка к Москве, но десятилетиями оставалась слабо с ней связанной. Отмечались и политические проблемы. Последний губернатор, Павел Коньков, за четыре года добился определенных подвижек, но серьезных изменений все же не ощущалось, а самый амбициозный проект – строительство комбината синтетического волокна стоимостью 20 млрд рублей – остался нереализованным.

            Воскресенский не стал игнорировать проблемы, сразу включившись в работу по наведению порядка, говорится в докладе.

            «Сами жители ожидали от нового руководства решения наболевших проблем, и эти ожидания тоже нельзя было игнорировать. «Я по реакции в социальных сетях видел, что люди ко мне напрямую стали обращаться со своими проблемами. Значит, на меня надеются, и это сильно меня обязывает», – цитируются слова Воскресенского в докладе.

            Врио губернатор сразу стал демонстрировать новый стиль руководства: более открытый к жителям, не боящийся прямых коммуникаций с избирателем. В первые же дни он постарался показать открытость к общению с жителями и готовность вникать в локальные проблемы, говорится в докладе. В частности, он потребовал срочно подключить дома к теплоснабжению и завершить подготовку к отопительному сезону, ускорить выплату долгов рабочим завода «Автокран», лично отправился осматривать производственные и городские объекты.

            «В области быстро сложилось впечатление, что новый руководитель как следует «засучил рукава» и готов на любые меры, чтобы оживить регион. Население восприняло это с интересом», – говорится в докладе.

            В апреле 2018 года на встрече с жителями Гаврило-Посадского района он обратился к ним с речью, в которой акцентировал необходимость учитывать мнение населения. Воскресенский отметил, что не справится без местных жителей.

            «Чтобы нам улучшить ситуацию, нам нужна совместная работа. Я должен делать не то, что мне в голову взбредет, а то, что вам реально нужно», – заявил он.

            Позже он только усиливал работу с гражданами и увеличил количество встреч. Небольшой спад в их числе произошел после выборов, но к концу 2018 году он снова участил встречи с жителями. Почти в каждой беседе подробно обсуждались и новые губернаторские проекты в сфере железнодорожного сообщения и благоустройства.

            Позитивный опыт в этой сфере отмечает журнал The Economist, который заметил, что раньше общественные слушания и обсуждения с гражданами были формальностью, однако теперь у населения появилась реальная возможность высказаться.

            Также он смог избежать политики призыва чиновников из Москвы и других крупных городов – Воскресенский опирается на местные кадры и не решает кадровые вопросы с наскока. «Кадровой шашкой махать не собираюсь. Наоборот, буду бережно относиться к тем, кто работает честно и эффективно», – цитирует автор доклада Воскресенского.

            В итоге в декабре 2017 года почти все зампреды областного правительства избавились от приставки врио и остались на своих местах, в отставку ушел только глава департамента сельского хозяйства Евгений Астафьев, а также немного изменилась структура регионального правительства.

            «Воскресенский сумел избежать массового призыва москвичей, к которому прибегли многие губернаторы новой волны. Члены старой команды покидали свои позиции без открытых конфликтов, некоторые нашли пристанище на более скромной должности, например, советника главы региона», – отмечается в докладе.

            Подчеркивается, что Воскресенский предпочитает не ломать и строить с нуля, а «снимать наиболее острые проблемы и максимально использовать имеющиеся ресурсы и потенциал».

            В то же время он по максимуму использовал наработанные в «центре» связи, что помогло наполнить предвыборную кампанию знаковыми проектами. Один из таких проектов связан с взаимодействием с ОАО «РЖД» – Воскресенский показал способность начать диалог с крупными инфраструктурными компаниями и начал привлекать в регион инвестиции на модернизацию объектов инфраструктуры.

            Переговоры Воскресенского с главой ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым касались модернизации железнодорожного вокзала в Иваново, специальная рабочая группа из представителей РЖД и региональной администрации начала работу над организацией ускоренного ж/д сообщения из Иваново в Москву. Речь идет о запуске скоростной «Ласточки» в столицу.

            «Чтобы организовать движение по неэлектрифицированному участку, спроектировали специальный тепловоз. Кстати, поговаривают, что сама идея такого гибрида родилась у самого Воскресенского. Дескать, до этого специалисты с ходу отвергали подобный вариант. Но в итоге губернатор их «продавил». И уже в середине марта был запущен первый поезд», – пишет автор доклада.

            В итоге запуск скоростного ж/д сообщения между Москвой и Иваново позволил сократить время в пути с семи часов до 3 часов 40 минут. Сейчас между городами курсирует четыре пары поездов. Также запущен прямой авиарейс Иваново – Санкт-Петербург, восстановлены регулярные речные маршруты Кинешма – Нижний Новгород.

            Были задействованы и другие естественные монополии: «Интер РАО» и «СОГАЗ» согласились разместить в Ивановской области свои бэк-офисы, «Почта России» – отремонтировать десятки отделений. Глава региона смог превратить депрессивную территорию в яркий и интересный регион за счет малых городов, которые попали в федеральную программу по благоустройству. В программу попали Юрьевец, Плес и Гаврилов Посад.

            «Переговоры с АИЖК (Дом.рф) позволили получить 100 млн рублей на благоустройство поселка Палех, известного на весь мир своими народными промыслами. В Кинешму начали вновь заходить круизные теплоходы. Сообщение возобновилось благодаря переговорам Воскресенского с руководством Ростуризма», – отмечается в докладе.

            Воскресенский, пишет эксперт, проявил себя как неплохой лоббист: регион получит на реализацию нацпроектов в 2019 году более 4 млрд рублей, также будет расширен Плесский туристический кластер с включением в него Кинешмы. В апреле 2019 года правительство выделило Ивановской области 405 млн на ремонт и реконструкцию сооружений. Область включена в число шести регионов, где в 2019 году стартует пилотный проект по борьбе с бедностью, также он привел в регион крупный бизнес и таким образом создает качественные рабочие места.

            Эксперт подчеркивает, что Воскресенский укрепил свою репутацию на федеральном уровне и еще раз зарекомендовал себя как эффективный управленец.

            Приводятся также данные «Георейтинга» Фонда «Общественное мнение», согласно которым только 10% опрошенных считают работу Воскресенского отрицательной и 46% положительной.

            «Воскресенскому достался сложный регион как в экономическом, так и в политическом плане. Некоторые форматы работы новому руководителю пришлось осваивать срочно и на ходу. Однако он сумел найти изюминку в развитии малых городов и дал новый импульс для депрессивной территории», – резюмирует автор докладе.


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