Эксперты отметили целеустремленность руководителя Петербурга Беглова

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21 мая, вторник  |  Последнее обновление — 17:07  |  vz.ru
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Атака США на Huawei предвещает изменение всей мировой торговли

Гигантский бизнес китайской корпорации Huawei попал под ударФото: Kin Cheung/AP/ТАСС
Американские санкции против крупнейшего китайского производителя мобильных устройств Huawei означают выход торговой войны между США и КНР на новый уровень. Санкции всерьез угрожают гигантскому бизнесу с оборотом более 100 млрд долларов в год. Происходящее – только первый признак глобального процесса, который изменит всю мировую торговлю. Подробности...
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Зачем Трамп признался в кибервторжении в Россию

Киберкомандование США допустило нелепые ошибки при атаке на РоссиюФото: U.S. Army/Flickr
Впервые в истории президент США публично признался в том, что отдал приказ о хакерской диверсии против россиян. Вообще-то до сих пор все президенты в мире предпочитали открещиваться от подобных хакерских атак, вроде недавнего блэкаута в Венесуэле. Но Трамп, похоже, не смог не похвастаться могуществом своих спецслужб. Должна ли Россия нанести ответный, пусть и виртуальный удар по США? Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Как австрийского политика поймали на «племянницу русского олигарха»

Кадр из скандальной видеозаписиФото: кадр из видео
Фантастический скандал, разгоревшийся в Австрии, напрямую дискредитирует местную элиту и спекулирует на традиционных западных предрассудках о России. Но более всего он интересен еще и весьма дорогостоящей организацией провокации. Которая очень сильно напоминает профессиональную работу спецслужб. Каким образом?  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Петр Первый и Сталин – часть одного процесса

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История не повод для идеологического конфликта. Это место национальной силы, точка отсчета, от которой стремительно взбегает к настоящему волна исторического опыта. Пока мы все это не поймем, мы ни о чем друг с другом не договоримся. Подробности...
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О здравой психиатрии и безумной идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
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В финале «Игры престолов» бабло победило зло

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            Эксперты отметили целеустремленность руководителя Петербурга Беглова

               21 мая 2019, 16:27
            Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
            Текст: Олег Исайченко

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            «Александра Беглова отличает многолетний опыт административной работы — как на региональном, так и на федеральном уровне. Такой бэкраунд помог врио стать одним из наиболее эффективных региональных лоббистов и получить личную поддержку первых лиц государства по целому ряду значимых направлений»,– говорится в экспертном докладе ЦПК, посвященному врио губернатора Санкт-Петербурга.

            В очередном экспертном докладе Центр политической конъюнктуры (ЦПК) исследовал деятельность врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

            Напомним, ранее выходили доклады, посвященные главе Алтайского края Виктору Томенко, руководителю Калининградской области Антону Алиханову, главе Ямала Дмитрию Артюхову,  главе Пермского края Максиму Решетникову и губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому.

            «За время руководства Петербургом Беглов проявил себя сильным хозяйственником в классическом понимании этого слова, провел ревизию наследия Полтавченко, отменив спорные инициативы и ускорив отстающие от графика проекты»,– считают эксперты.

            По их мнению, обширный опыт делает Беглова одним из наиболее подготовленных руководителей Петербурга за последние десятилетия.

            В докладе отмечается, что Беглов прошел большой жизненный и производственный путь, начав карьеру с позиций рядового инженерно-технического персонала и параллельно получая образование. После службы в армии он поступил в Ленинградский инженерно-строительный институт, где получил диплом по специальности «промышленное и гражданское строительство». В 2003 году он также окончил юридический факультет Северо-Западной академии госслужбы. В 1994 году получил степень кандидата технических наук, а в 2012 году стал доктором экономических наук.

            В 1979-1985 годах Беглов работал в строительных организациях Ленинграда сначала на инженерно-технических, а затем и на руководящих должностях. После этого в течение трех лет заведовал отделом строительства и промышленности стройматериалов в исполкоме Ленсовета.

            Затем Беглов работал в Ленинградском обкоме КПСС, где курировал жилищную застройку нескольких крупных городских микрорайонов и сооружение инфраструктурных объектов. Занимался Беглов и бизнесом: с 1991 по 1997 год был совладельцем и главным инженером совместного российско-германского предприятия «Мелазель». 

            В 1999 – 2002 годах Беглов был главой администрации Курортного административного района, одного из самых престижных в Санкт-Петербурге. В течение пяти лет был полпредом ЦФО, после чего его назначили на такую же должность в Северо-Западный федеральный округ. В этом полпредстве Беглов проработал менее года и уже в октябре 2018-го был назначен ВРИО губернатора Санкт-Петербурга. 

            «Большой опыт работы Беглова в администрации президента и полпредствах обеспечил ему сильные аппаратные позиции. Он работал под прямым руководством как Путина, так и Медведева, и сегодня извлекает максимум из контактов с руководством страны. Первые лица уделяют Петербургу серьезное внимание. За первые полгода с момента назначения президент встречался с Бегловым уже несколько раз — беспрецедентный для нынешних губернаторов случай»,– говорится в докладе.

            Благодаря контактам Беглова на федеральном уровне, Санкт-Петербург получил дополнительные средства на социальную сферу (в частности, 10,6 млрд. рублей на приобретение зданий для соцобъектов), а Минфину РФ было поручено изыскать дополнительные ресурсы на новые инфраструктурные проекты в Северной столице.

            Прямые контакты Беглова с Минфином также принесли результат, отмечают эксперты – первым вице-премьером и министром финансов Антоном Силуановым достигнута договоренность о компенсации выпадающих доходов субъекта в размере 13,5 млрд рублей.

            Беглов также смог информационно «перезагрузить» образ губернатора в медиа-поле.

            Общаясь с гражданами, он стремится к максимальной открытости, отмечают авторы доклада. В качестве примера приводится то, что в своем кабинете Беглов установил экран с обращениями горожан, поступающими на страницу врио в соцсети «ВКонтакте». По его словам, за два месяца работы страницы Смольный оказал помощь 13 тысячам граждан. Всего во «ВКонтакте» у Беглова около 35 тысяч подписчиков, в Instagram — чуть более 7 тыс. В апреле он запустил в своих соцсетях рубрику «Беглов в движении», в рамках которой записывает короткие видео с рассказами о текущей работе и ответами на вопросы.

            Беглов также пробует традиционные большие телеформаты вроде ответов на вопросы жителей в прямом эфире. Во время публичных выступлений и общения с прессой ведет себя сдержанно, хотя порой и удачно шутит.

            Эксперты обращают внимание, что после назначения Беглов заверял, что пока не определился относительно участия в гонке. Однако целый ряд факторов указывают на то, что еще не объявленная кампания Беглова по факту началась. По мере приближения к официальному началу кампании в деятельности Беглова появились ярко выраженные социальные акценты. В апреле в Петербурге ввели субсидии на оплату общего имущества при капремонте, а также круглогодичный бесплатный проезд на пригородных электричках для льготников.

            По мнению экспертов, Беглов последовательно решает возникающие у города проблемы. Борьбу со снежными завалами, которые вызвали много негатива среди жителей, власти попытались превратить в масштабную акцию. Беглов вывел на уборку снега чиновников и работников бюджетных учреждений, распорядился выдать «лопату Беглова» главам районов и лично приступил к уборке улиц в присутствии камер.

            «Такой подход дал неоднозначные результаты. Губернатора запомнили. Хотя оппозиция, некоторые журналисты и эксперты выступили с негативными оценками»,– говорится в докладе.

            Однако

            стиль Беглова позволяет ему эффективно реагировать на критику, а также кризисные и проблемные ситуации.

            Так, когда врио представлял Заксобранию новых вице-губернаторов, депутат от «Партии роста» Максим Резник выступил с критикой в его адрес, заявив, что Беглов, по его мнению, «не подходит» Санкт-Петербургу. В этот момент врио покинул зал. Беглов справедливо оценил, что ввязываться в публичный конфликт с Резником – лишь искусственно завышать значимость последнего. За Бегловым вполне технологично вступилась Совершаева, которая обвинила оппонентов в желании «хайпануть», отмечается в докладе.

            Скрупулезная и последовательная работа по улучшению города и работа власти на благо горожан, включая и запуск социальных проектов, позволяют Беглову эффективно развивать регион.

            Например, врио губернатора принял личное и демонстративное участие в сохранении некоторых важных для горожан объектов. Судя по всему, Беглов решил сделать тему досуга и отдыха горожан одной из важных для своей кампании. В информационном поле стали активно распространяться материалы об инициативах Беглова по сохранению и расширению зеленых зон: за их застройку регулярно критиковали экс-губернатора. Самым громким проектом на этом направлении должно стать создание парковой зоны на набережной Невы.

            На месте судебного квартала власти собираются сформировать общественное пространство и построить театрально-выставочный комплекс. Идею уже поддержали деятели культуры, в том числе директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и худрук Мариинского театра Валерий Гергиев. В итоге Беглову удалось поднять этот вопрос до президентского уровня, и Путин положительно оценил эту инициативу.

            Беглов был назначен врио губернатора Санкт-Петербурга 3 октября 2018 года. Выборы главы региона запланированы на 8 сентября 2019-го. Однако стаж Беглова в качестве губернатора Северной столицы нельзя отсчитывать лишь в последние восемь месяцев. Нужно учесть его опыт работы в этой должности с середины июня до начала октября 2003 года. 


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