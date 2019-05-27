Эксперты назвали стиль врио главы Сахалина спокойным и конструктивным

«Стиль Лимаренко можно охарактеризовать как спокойный и конструктивный. В принципиальных моментах он проявляет твердость, но не провоцирует искусственных противостояний», – говорится в экспертном докладе ЦПК, посвященному врио губернатора Сахалинской области Валерию Лимаренко.

В очередном экспертном докладе Центр политической конъюнктуры (ЦПК) исследовал деятельность врио губернатора Сахалина Валерия Лимаренко.

Напомним, ранее выходили доклады, посвященные главе Алтайского края Виктору Томенко, руководителю Калининградской области Антону Алиханову, главе Ямала Дмитрию Артюхову, главе Пермского края Максиму Решетникову, губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому, губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и врио главы Петербурга Александру Беглову.

Он был назначен врио губернатора Сахалинской области 7 декабря 2018 года.

Эксперты отмечают, что за короткий срок Лимаренко успел продемонстрировать системный подход к руководству регионом. В своей деятельности учитывает региональную специфику островной территории, а также активно использует федеральные связи, чтобы получить дополнительные средства на развитие субъекта, добиться необходимых для региона изменений и простимулировать инвестиционную активность.

Сахалинская область – единственный субъект Федерации, полностью расположенный на островах: всего территория включает 87 островов, в том числе Сахалин и Курильскую гряду. Регион богат ресурсами, но инфраструктура здесь развита крайне слабо, условия проживания остаются чрезвычайно некомфортными, отмечают эксперты. В регионе девять портов, но большинство нуждается в модернизации.

Сахалином с 2007 по 2015 годы руководил Александр Хорошавин, который оказался в центре коррупционного скандала. На его место пришел Кожемяко, однако он в прошлом году отправился в Приморье.

«Хотя в области сохранялась относительно стабильная обстановка, перед преемником Кожемяко встал целый ряд сложных вопросов. Нужно было не только придумать способы для обновления инфраструктуры и повышения качества жизни, но и в сжатые сроки завоевать симпатии требовательных и в целом скептически настроенных к власти жителей», – отмечают эксперты.

В докладе указывается на ряд важных заявлений Лимаренко по принципиальным для сахалинцев вопросам. Он занял жесткую позицию по Курилам и подчеркивал, что вопрос передачи островов в повестке дня не стоит. Также он отверг возможность объединения Сахалина с Приморьем.

«За знаковыми политическими заявлениями последовали решения по социально-экономическому развитию региона. Новый руководитель области объявил войну бедности и обозначил планы вдвое снизить ее уровень в регионе. За короткий срок Лимаренко запустил целый комплекс мер соцподдержки», – отмечают эксперты.

Весной 2019 года Лимаренко инициировал проекты, которые нацелена на заботу о здоровье сахалинцев, говорится в докладе. Также он начал работу по «двум болезненным для жителей области темам – транспортной доступности территорий и стоимости продуктов».

«По поручению врио областные власти начали возмещать транспортные расходы бизнеса на доставку продуктов в удаленные районы Сахалина и Курил. Кроме того, между тремя Курильскими островами организовали пассажирские авиаперевозки на вертолетах, стоимость билетов тоже частично субсидируется областным правительством», – сообщается в докладе.

Эксперты отмечают, что Лимаренко старается формировать у жителей острова «чувство перспективы, заявив о создании в регионе нескольких новых крупных производств».

В докладе подчеркивается, что, как и другие руководители регионов, Лимаренко активно встречается с жителями области.

«Лимаренко имеет необходимый для Сахалинской области опыт: и в «Росатоме», и в правительстве Нижегородской области, и в аппарате полномочного представителя президента в Приволжском Федеральном округе он курировал строительство дорог, развитие инфраструктуры, вопросы ЖКХ – наиболее проблемные сферы для Сахалинской области, с которыми может справиться именно Лимаренко», – говорится в докладе.

Стилем Лимаренко эксперты называют «эффективность без излишеств».

«В целом стиль Лимаренко можно охарактеризовать как спокойный и конструктивный. В принципиальных моментах он проявляет твердость, но не провоцирует искусственных противостояний», – отметили эксперты.

Когда в поле зрения Лимаренко попадает невнимание к безопасности, он проявляет заметную жесткость, говорится в докладе. Приводится пример с резкой критикой чиновников за недостаточно эффективную борьбу с пожарами и проволочки при заключении подрядов на ремонты дорог. На чрезвычайные ситуации Лимаренко, как правило, реагирует быстро, но даже в кризисных ситуациях Лимаренко не проявляет излишних эмоций.

«В целях пополнения команды новыми лицами и развития социальных лифтов ВРИО главы региона запустил собственный аналог «Лидеров России» – конкурс «Команда Сахалинской области». Один из победителей уже занял пост вице-премьера в областном правительстве», – отмечают эксперты.

В числе плюсов указывается, что Лимаренко за короткий срок показал способность привлекать в регион федеральные деньги, в первую очередь на развитие инфраструктуры и социальной сферы. Также он вывел «на новый уровень сотрудничество с крупными компаниями», в том числе с Газпромом.

«Отдельно стоит упомянуть значимую для сахалинцев тему разрешения на любительский лов горбуши. Об этом Лимаренко договорился в Москве с руководителем «Росрыболовства», – говорится в докладе.

Эксперты отмечают, что Лимаренко удалось наладить и отношения с местными элитами. Заметную роль здесь сыграли его заявления по Курилам и по вопросу об объединении с Приморским краем.