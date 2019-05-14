Эксперты отметили социальный ориентир в политике самарского губернатора

Взгляд
19 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 23:37  |  vz.ru
Разделы

Как российские сварщики завоевывают мир

Профессия сварщика стала способом эмиграции на ЗападФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В Финляндии заявляют, что стране крайне необходимы российские рабочие – особенно сварщики. Как выясняется, эта профессия стала своеобразным пропуском для тех, кто желает перебраться в Евросоюз. Почему российские сварщики стали пользоваться таким спросом в Европе – впрочем, как и во многих других странах мира? Подробности...
Перейти а раздел…

Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

Найти для МИД Украины шефа лучше, чем Климкин, представляется невозможнымФото: Antonio Calanni/AP/ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему. Подробности...
Перейти а раздел…

Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
Перейти а раздел…

«Россиянка» спровоцировала политический кризис в Австрии

Политическая карьера Хайнца-Кристиана Штрахе подошла к концуФото: EIBNER/EXPA/Michael Gruber/
Imago/Eibner Europa/ТАСС
Премьер-министр Австрии Себастьян Курц решил выйти из коалиции с Австрийской партией свободы (АПС), чей лидер Хайнц-Кристиан Штрахе оказался в центре грандиозного скандала. В СМИ попали записи, на которых Штрахе обсуждал с якобы «русской племянницей олигарха» финансовую поддержку на парламентских выборах 2017 года. Сам Штрахе объявил об уходе из правительства и с поста главы АПС. Кому выгоден этот кризис и каковы будут его последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

«Красный май» как начало глобального мира

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
В том знаменитом мае 1968 года на планете творилось невообразимое. Кажется, весь мир сошёл с ума, причём по всем поводам сразу. В этом состоянии он, собственно, до сих пор и находится. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Почему возвращение России в ПАСЕ важно

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европейцы начали процедуру возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Если процедура будет завершена, то само возвращение станет важнейшей российской дипломатической победой за все последние годы. Подробности...
Обсуждение: 66 комментариев

Домик с кабанчиком как национальная идея

Сергей Мардан, публицист
За последние сто лет многочисленные мечтатели едва не аннигилировали русский народ полностью. Сначала они его руками и жизнями строили новый мир, потом насаждали свободный рынок и брали Грозный силами одного парашютно-десантного полка. Подробности...
Обсуждение: 217 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые скандальные победители «Евровидения»

    Обсуждение: 13 комментариев

    Как США рассылают по миру сотни тысяч военных

    Как нанайцы били Гитлера

    Обсуждение: 21 комментарий
      Перейти а раздел…

      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
      Подробности...

      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
      Подробности...

      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
      Подробности...
      Обсуждение: 7 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Mobydick»: Одежда, которая приносит радость

        BeauRêve. Делать сыр в русской деревне на Марсе

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

          Перейти а раздел…
          Финляндия приглашает к себе высококвалифицированных российских рабочих. А вы бы хотели работать за границей?
          • Да, на любых условиях

          • Зависит от предлагаемых условий

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже работаю за границей

          Вы участвуете в акции «Бессмертный полк»?
          • Да

          • Нет

          Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры?
          • Да, нам необходим свой авиапром

          • Нет, такую технику лучше покупать на Западе

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Представитель Киева прекратил участие в переговорах по Донбассу в Минске

            Главная тема


            Украина cможет восстановить свою экономику только за счет России

            Россия и Европа


            Миллер прокомментировал отсрочку запуска «Северного потока – 2»

            «или сорос, или что-то такое»


            Шарий объяснил, зачем жюри «Евровидения» голосует за «никакущие» песни

            Высокая мода


            Украинские дипломаты рассказали о стыде за внешний вид Порошенко

            Видео

            Белоруссия и Грузия


            Лазарев заявил о предвзятом голосовании за Россию на «Евровидении»

            викторина


            Государственный гимн или победитель «Евровидения»?

            нефтепровод «Дружба»


            В Казахстане рассказали, как будут разбираться с ущербом от «грязной» нефти из России

            «этот кошмар закончится»


            Нил Ушаков призвал готовиться к снятию с России санкций ЕС

            «предприятия просто стоят»


            Озвучены потери Украины от сокращения торговли с Россией

            Урок Екатеринбурга


            Ирина Алкснис: Иммунитет против «хорового сноса заборов»

            Битва за Украину


            Глеб Простаков: Как Трамп и Коломойский Зеленского не поделили

            Ответ Познеру


            Андрей Бабицкий: «Народ-богоносец» и «Сияющий град на холме»

            на ваш взгляд


            Финляндия приглашает к себе высококвалифицированных российских рабочих. А вы бы хотели работать за границей?

            Эксперты отметили социальный ориентир в политике самарского губернатора

               14 мая 2019, 16:46
            Фото: Илья Питалев/РИА Новости
            Текст: Андрей Резчиков

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            «За полтора года работы Азаров успел решить целый ряд наиболее острых для Самарской области вопросов. Он сформировал работоспособную команду, избавившись от кадрового балласта своего предшественника», – говорится в экспертном докладе Центра политической конъюнктуры, посвященному губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

            В очередном экспертном докладе Центр политической конъюнктуры (ЦПК) исследовал деятельность губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

            Напомним, ранее выходили доклады, посвященные главе Алтайского края Виктору Томенко, руководителю Калининградской области Антону Алиханову, главе Ямала Дмитрию Артюхову,  главе Пермского края Максиму Решетникову и губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому.

            Эксперты отмечают, что к моменту своего назначения врио губернатора Азаров смог аккумулировать обширные знания о производстве, бизнесе и системе государственного управления.

            Трудовую деятельность Азаров начал еще в школе. В седьмом классе подрабатывал упаковщиком, в студенческие годы – асфальтоукладчиком. В середине девяностых Азаров приходит на Самарский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов заместителем директора по экономике. Затем, получив опыт в бизнесе и производстве, Азаров переходит на госслужбу и в 2006-2008 годах работает первым заместителем главы городского округа Самара.

            Разносторонний опыт во многих сферах деятельности, знание производства, умение управлять большими промышленными предприятиями и коллективами позволяет Азарову принимать эффективные управленческие решения и устойчиво развивать регион.

            Также у него имеется позитивный политический опыт – Азаров был мэром областного центра, являлся членом Совфеда от региона, а на момент назначения врио губернатора проходил обучение по программе развития управленческого резерва на базе ВШГУ.

            Как указывают эксперты, Азаров пришел к руководству региона в сложный момент, когда население начало откровенно уставать от руководителей из числа условных «варягов», имевших непростые взаимоотношения с местными элитами и не обращавшими должное внимание на развитие внутреннего потенциала области.

            В докладе подчеркивается, что для Азарова характерен крен в социальную сферу. «После возвращения ряда льгот и других резонансных мер он постоянно заявляет о новых мерах поддержки граждан. Губернатор демонстративно тщательно вникает в проблемы социальной сферы, образования и здравоохранения, стараясь при этом не «рубить с плеча», – говорится в докладе.

            Азаров смог скорректировать социально-экономический курс, наладить взаимодействие с крупными предприятиями-налогоплательщиками в регионе и сформировать команду управленцев, которым доверяют жители области. Среди первых решений в качестве главы региона – возвращение значительной части социальных выплат пенсионерам и льготникам, отмененных прежним главой Николаем Меркушкиным.

            Также акцент делается на стратегических вопросах развития области, губернатор активно вовлекает общество в обсуждение планов развития.

            Эксперты отмечают, что глава региона пытается не просто купировать ситуативную остроту проблем, но и найти системные решения. Так, губернатор предложил разработать новый подход к формированию нормативов по ТБО (бытовой мусор), которые вызывали нарекания у населения. После ряда коммунальных аварий поручил региональному министерству энергетики и ЖКХ разработать комплексные планы по развитию и модернизации сетей. А когда местная жительница привезла к зданию правительства гроб в знак протеста против «войн могильщиков», Азаров дал поручение наладить работу с захоронениями через портал госуслуг.

            Азаров показал себя как сторонник усиления социальной составляющей. При нем начали возвращаться многие льготы социально незащищенным категориям граждан. Сокращается долговая нагрузка региона, область включается в федеральные программы развития здравоохранения (такие как «бережливая поликлиники»). А общая социально-экономическая ситуация остается стабильной. Бюджет региона в 2017-2018 годы был профицитным. По уровню средних зарплат в 2018 году область занимает место в четвертом десятке с показателем 33 620 рублей. Даже с учетом проблем в автомобилестроении уровень безработицы в Самарской области – ниже среднего (3,7% в 2018 году).

            «За полтора года работы Азаров успел решить целый ряд наиболее острых для Самарской области вопросов. Он сформировал работоспособную команду, избавившись от кадрового балласта своего предшественника. Несмотря на некоторые жесткие кадровые решения, политика Азарова не привела к возникновению открытых конфликтов», – говорится в докладе.

            В должности градоначальника одной из «фишек» Азарова стало использование аккаунта в Twitter в качестве инструмента коммуникации с гражданами.

            Стиль политического управления и коммуникаций с общественностью у Азарова оказался полной противоположностью принятому при его предшественнике, отмечают авторы доклада. По их оценке, Азаров показал себя динамичным и амбициозным управленцем и политиком.

            «Он создает для избирателей ощущение наличия плана на будущее – регулярно делает заявления о том, что Самарской области необходимо стать лидером по целому ряду направлений. В частности, он отмечал, что у региона есть исключительный потенциал для развития инноваций, и область должна войти в топ-5 «научных» регионов России», – говорится в докладе.

            Также при Азарове в Самарской области разрабатывается проект «Кадросфера», объединяющий все кадровые базы региона. Азаров активно участвует в работе кадрового конкурса «Лидеры России». Показательно, что среди регионов ПФО именно жители Самарской области подали больше всего заявок на участие в конкурсе.

            Эксперты также отмечают, что от большинства губернаторов новой волны Азарова отличает наличие политического опыта, который помогает ему более уверенно и свободно чувствовать себя при общении с гражданами. «За время руководства Самарской областью Азаров не допустил значимых промахов и не был замешан в серьезных скандалах. Однако ему еще предстоит до конца разобраться со сложным наследием предшественника, которое включает целый ряд неоднозначных и затратных проектов», – говорится в докладе.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............