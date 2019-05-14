Эксперты отметили социальный ориентир в политике самарского губернатора

«За полтора года работы Азаров успел решить целый ряд наиболее острых для Самарской области вопросов. Он сформировал работоспособную команду, избавившись от кадрового балласта своего предшественника», – говорится в экспертном докладе Центра политической конъюнктуры, посвященному губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

В очередном экспертном докладе Центр политической конъюнктуры (ЦПК) исследовал деятельность губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Напомним, ранее выходили доклады, посвященные главе Алтайского края Виктору Томенко, руководителю Калининградской области Антону Алиханову, главе Ямала Дмитрию Артюхову, главе Пермского края Максиму Решетникову и губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому.

Эксперты отмечают, что к моменту своего назначения врио губернатора Азаров смог аккумулировать обширные знания о производстве, бизнесе и системе государственного управления.

Трудовую деятельность Азаров начал еще в школе. В седьмом классе подрабатывал упаковщиком, в студенческие годы – асфальтоукладчиком. В середине девяностых Азаров приходит на Самарский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов заместителем директора по экономике. Затем, получив опыт в бизнесе и производстве, Азаров переходит на госслужбу и в 2006-2008 годах работает первым заместителем главы городского округа Самара.

Разносторонний опыт во многих сферах деятельности, знание производства, умение управлять большими промышленными предприятиями и коллективами позволяет Азарову принимать эффективные управленческие решения и устойчиво развивать регион.

Также у него имеется позитивный политический опыт – Азаров был мэром областного центра, являлся членом Совфеда от региона, а на момент назначения врио губернатора проходил обучение по программе развития управленческого резерва на базе ВШГУ.

Как указывают эксперты, Азаров пришел к руководству региона в сложный момент, когда население начало откровенно уставать от руководителей из числа условных «варягов», имевших непростые взаимоотношения с местными элитами и не обращавшими должное внимание на развитие внутреннего потенциала области.

В докладе подчеркивается, что для Азарова характерен крен в социальную сферу. «После возвращения ряда льгот и других резонансных мер он постоянно заявляет о новых мерах поддержки граждан. Губернатор демонстративно тщательно вникает в проблемы социальной сферы, образования и здравоохранения, стараясь при этом не «рубить с плеча», – говорится в докладе.

Азаров смог скорректировать социально-экономический курс, наладить взаимодействие с крупными предприятиями-налогоплательщиками в регионе и сформировать команду управленцев, которым доверяют жители области. Среди первых решений в качестве главы региона – возвращение значительной части социальных выплат пенсионерам и льготникам, отмененных прежним главой Николаем Меркушкиным.

Также акцент делается на стратегических вопросах развития области, губернатор активно вовлекает общество в обсуждение планов развития.

Эксперты отмечают, что глава региона пытается не просто купировать ситуативную остроту проблем, но и найти системные решения. Так, губернатор предложил разработать новый подход к формированию нормативов по ТБО (бытовой мусор), которые вызывали нарекания у населения. После ряда коммунальных аварий поручил региональному министерству энергетики и ЖКХ разработать комплексные планы по развитию и модернизации сетей. А когда местная жительница привезла к зданию правительства гроб в знак протеста против «войн могильщиков», Азаров дал поручение наладить работу с захоронениями через портал госуслуг.

Азаров показал себя как сторонник усиления социальной составляющей. При нем начали возвращаться многие льготы социально незащищенным категориям граждан. Сокращается долговая нагрузка региона, область включается в федеральные программы развития здравоохранения (такие как «бережливая поликлиники»). А общая социально-экономическая ситуация остается стабильной. Бюджет региона в 2017-2018 годы был профицитным. По уровню средних зарплат в 2018 году область занимает место в четвертом десятке с показателем 33 620 рублей. Даже с учетом проблем в автомобилестроении уровень безработицы в Самарской области – ниже среднего (3,7% в 2018 году).

«За полтора года работы Азаров успел решить целый ряд наиболее острых для Самарской области вопросов. Он сформировал работоспособную команду, избавившись от кадрового балласта своего предшественника. Несмотря на некоторые жесткие кадровые решения, политика Азарова не привела к возникновению открытых конфликтов», – говорится в докладе.

В должности градоначальника одной из «фишек» Азарова стало использование аккаунта в Twitter в качестве инструмента коммуникации с гражданами.

Стиль политического управления и коммуникаций с общественностью у Азарова оказался полной противоположностью принятому при его предшественнике, отмечают авторы доклада. По их оценке, Азаров показал себя динамичным и амбициозным управленцем и политиком.

«Он создает для избирателей ощущение наличия плана на будущее – регулярно делает заявления о том, что Самарской области необходимо стать лидером по целому ряду направлений. В частности, он отмечал, что у региона есть исключительный потенциал для развития инноваций, и область должна войти в топ-5 «научных» регионов России», – говорится в докладе.

Также при Азарове в Самарской области разрабатывается проект «Кадросфера», объединяющий все кадровые базы региона. Азаров активно участвует в работе кадрового конкурса «Лидеры России». Показательно, что среди регионов ПФО именно жители Самарской области подали больше всего заявок на участие в конкурсе.

Эксперты также отмечают, что от большинства губернаторов новой волны Азарова отличает наличие политического опыта, который помогает ему более уверенно и свободно чувствовать себя при общении с гражданами. «За время руководства Самарской областью Азаров не допустил значимых промахов и не был замешан в серьезных скандалах. Однако ему еще предстоит до конца разобраться со сложным наследием предшественника, которое включает целый ряд неоднозначных и затратных проектов», – говорится в докладе.