Общественный трибунал представил доклад о военных преступлениях Киева в ДНР

Tекст: Валерия Городецкая

Презентация документа состоялась в среду в пресс-центре «Россия сегодня», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Автор доклада, председатель Международного общественного трибунала Максим Григорьев подчеркнул важность фиксации злодеяний.

«Мы заходим в освобожденные Вооруженными силами Российской Федерации населенные пункты и, к сожалению, как всегда фиксируем самые жестокие, самые циничные преступления киевского режима против мирного населения», – заявил Григорьев.

По его словам, собрано более 1,7 тыс. свидетельств очевидцев и пострадавших, а также показания свыше тысячи российских военнослужащих, подвергавшихся пыткам в украинском плену. Свидетельства жителей Димитрова и Покровского района содержат сведения об ударах по местам скопления гражданского населения, а также о случаях насилия в отношении мирных жителей. Все собранные материалы указывают на возможные нарушения международного гуманитарного права, отметил Григорьев.

«Хочу напомнить, что согласно международному гуманитарному праву это военные преступления, не знающие срока давности. И те люди, которые за этим стоят, в том числе руководство киевского режима, – военные преступники, которые рано или поздно должны быть наказаны», – подчеркнул председатель трибунала.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова поблагодарила авторов исследования и отметила его значимость для сохранения свидетельств происходящих событий. «Представленный сегодня доклад имеет большое значение. Он фиксирует конкретные свидетельства и факты преступлений против мирных жителей, а значит, помогает сохранять правду и показывать международному сообществу реальную картину происходящего», – сказала она.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что материалы, собранные Международным общественным трибуналом, будут использоваться в качестве доказательной базы. «Свидетельства, собранные Международным общественным трибуналом, невозможно читать без содрогания. Террор носил плановый, систематический характер. Это грубейшее нарушение IV Женевской конвенции о защите гражданского населения 1949 года», – отметила она.

Захарова добавила, что ведомство поддерживает деятельность трибунала, а собранные материалы будут представлены на российских и международных площадках.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о необходимости широкого распространения доклада. По его мнению, документ следует направить как в Министерство обороны, так и в систему образования. «Эти документы надо направить в Министерство обороны, чтобы наши бойцы знали, с кем воюют», – сказал Картаполов. Он также предложил использовать материалы доклада в рамках образовательных программ и патриотического воспитания молодежи.

Общественно-политический деятель Виктор Бут подчеркнул важность документирования подобных свидетельств и необходимость анализа причин происходящего. «Работа, которая ведется Максимом Григорьевым, действительно важна. Это нельзя ни забыть, ни простить. И не только возмездие должно быть суровым, но и выводы», – заявил он.

В марте Международный общественный трибунал представил доклад о пытках российских военнопленных украинскими медиками.

В феврале эксперты собрали доказательства военных преступлений киевского режима против пожилых граждан.

В январе председатель организации Максим Григорьев рассказал о массовых захоронениях жертв ВСУ в Курской области.