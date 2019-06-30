Трамп похвастался ядерным арсеналом США

Соединенные Штаты модернизируют ядерные вооружения и изготавливают новые, заявил американский президент Дональд Трамп. Глава Белого дома добавил, что Вашингтон не хочет применять такое оружие.

«Мы полностью модернизируем, и в некоторых случаях получаем совершенно новые ядерные вооружения», – приводит его слова РИА «Новости».

«Никогда их не хотим применять, но у нас они лучшие в мире, у нас их больше всего в мире», – добавил Трамп.

Об этом он заявил в ходе выступления перед служащими военной базы Осан в Южной Корее.

Американский президент добавил, что США вкладывают «миллиарды долларов» в развитие системы ПРО.

«Только в будущем году мы хотим закупить 12 новых военных кораблей, включая авианосцы, три атомных, три эсминца с управляемым ракетным оружием, ледоколы, фрегаты. Вы называйте, мы купим», – добавил президент США.

Ранее Трамп заявлял, что планирует заключить «ядерную сделку» с Россией и Китаем.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем США нужен новый договор о ядерном разоружении.

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