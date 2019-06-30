В затопленные районы Иркутской области направили вирусологов

В понедельник в затопленных районах Иркутской области начнут работу вирусологи, сообщает пресс-служба правительства региона.

Они отправляются в район бедствия, чтобы объективно оценить эпидемическую ситуацию на месте. С собой специалисты получили необходимый запас препаратов, передает «Интерфакс».

По информации Роспотребнадзора, на затопленной территории находятся кладбища, скотомогильники, очистные сооружения и туалеты. Идет закупка бактериофагов, вакцины от дизентерии и от гепатита А.

Уже организована вакцинация от гепатита А.

На 2.00 мск воскресенья в 53 населенных пунктах Иркутской области подтоплено 4 тыс. 197 домов, в которых проживает 10 тыс. 415 человек.

Ранее сообщалось, что в регионе начали проверку из-за резкого роста цен на фоне чрезвычайной ситуации. Также в воскресенье самолет МЧС доставил в Иркутск помощь из государственного материального резерва.

В субботу вечером в Иркутскую область прибыл президент России Владимир Путин, который распорядился немедленно начать выплаты пострадавшим, организовать работу без лишних формальностей и «взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости».