В подтопленных районах Иркутской области начали проверку из-за резкого роста цен

Сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры проверяют сведения о необоснованном росте цен в подтопленных районах Иркутской области, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Ранее председатель ЗСО Иркутской области Сергей Сокол, что в подтопленном Тулуне местное население сообщило о росте цен на хлеб до 100 рублей за батон, передает ТАСС.

«Специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, Тулунской межрайонной прокуратуры совместно с представителями службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области проводят контрольные мероприятия по предотвращению необоснованного роста цен на продукты питания. Ведутся рейды», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее в воскресенье сообщалось, что самолет МЧС доставил в Иркутск помощь из государственного материального резерва.

В субботу вечером в Иркутскую область прибыл президент России Владимир Путин. На ночном совещании он распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим и организовать эту работу без лишних формальностей, а также «взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости».