Трамп выразил Эрдогану обеспокоенность ситуацией вокруг С-400

Президент США Дональд Трамп выразил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану обеспокоенность покупкой зенитно-ракетных комплексов С-400, а также призвал укреплять НАТО, сообщил Белый дом по итогам переговоров двух лидеров на полях саммита G20 в Осаке.

В сообщении Белого дома говорится, что «президент выразил обеспокоенность потенциальным приобретением Турцией российских ЗРК С-400» и призвал Анкару работать с Вашингтоном по оборонному сотрудничеству «таким образом, чтобы укреплять альянс НАТО», передает РИА «Новости».

Также лидеры обсудили двустороннюю торговлю и «достижение общих целей в Сирии».

Ранее Эрдоган заявил перед встречей с Трампом на полях саммита G20, что Турция рассчитывает на продолжение солидарности в отношениях с США.

До этого турецкий лидер на встрече с президентом России Владимиром Путиным подтвердил, что в поставках зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре какой-либо отсрочки нет.

Накануне Сенат США запретил передачу Турции истребителей F-35 в случае, если Анкара получит российские зенитные ракетные системы С-400.

Во вторник Эрдоган сообщил, что поставки С-400 в Турцию начнутся в июле.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в войне с С-400 США несут огромные потери.

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