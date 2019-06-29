Эрдоган призвал США к продолжению «солидарности» в отношениях с Турцией

Анкара рассчитывает на продолжение солидарности в отношениях с Вашингтоном, заявил президент Турции Тайип Эрдоган перед встречей с главой Белого дома Дональдом Трампом на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в японской Осаке.

«Прежде всего, нас объединяет стратегическое партнерство. И оно поощряет наше сотрудничество в различных сферах. Я уверен, что солидарность в наших отношениях продолжится в аналогичном ключе», – отметил Эрдоган, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил, что в поставках зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре какой-либо отсрочки не ожидается.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном в последние месяцы обострились из-за приобретения Турцией российских ЗРС С-400. В пятницу Сенат США запретил передачу Турции истребителей F-35 в случае, если Анкара получит системы С-400.