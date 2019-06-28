Россияне стали выбирать отпуск внутри страны

В России увеличилось число людей, желающих провести отпуск в собственном регионе или внутри страны, следует из исследования Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

В исследовании ФОМ указывается, что планируют пойти в отпуск или уже были в отпуске в 2019 году 45% респондентов.

Среди тех, кто еще планирует пойти в отпуск, 21% собирается провести его дома, 8% – на даче, 14% – «в других местах в пределах России». При этом в 2013 году показатель последнего пункта составлял 11%.

В дальнее зарубежье хотят поехать 3% опрошенных, в ближнее – 2%. При этом данные показатели либо снижаются, либо остаются на прежнем уровне: в 2013 году это были 4% и 2% соответственно.

Затруднились ответить на этот вопрос 1% опрошенных.

Также наблюдается тенденция к увеличению числа тех, кто будет проводить отпуск с упором на культурно-познавательный аспект – экскурсионные поездки собираются выбрать 13% опрошенных, что на 1% больше, чем в 2018 году.

Читать книги, посещать театры, выставки и концерты собираются 9% опрошенных, заниматься спортивным туризмом – 11%.

Ранее сообщалось, что Хакасия поднялась в туристическом рейтинге регионов. Кроме того, рост турпотока в Крым за пять лет был оценен в 76%.

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