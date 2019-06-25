Рост турпотока в Крым за пять лет оценен в 76%

За последние пять лет туристический поток в Крым вырос на 76%, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Суммарный туристический поток в Крым с момента вхождения полуострова в состав России вырос на 76%», – сказал он во время выездного заседания комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму, которое проходит на круизном лайнере «Князь Владимир».

Черняк напомнил, что в 2018 году полуостров преодолел исторический максимум по количеству туристов со времен СССР, передает РИА «Новости».

«В прошлом году республику посетило 6,8 млн туристов. География самая широкая, несмотря на все санкции, запреты и страшилки», – добавил глава комитета.

По его словам, количество туристов в 2019 году в Крыму прогнозируется на более высоком уровне, чем в прошлом. Об этом свидетельствует динамика туристического потока, считает Черняк.

Ранее стало известно, что с начала текущего года полуостров посетили свыше 100 тыс. иностранных туристов, среди которых были жители Украины, США и стран Евросоюза.