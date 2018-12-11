Крым замахнулся на советский туристический рекорд

Крым в перспективе может побить рекорд 1988 года по количеству туристов, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

«По состоянию на 7 декабря с начала 2018 года в Крыму отдохнуло более 6,6 миллиона человек, что является абсолютным рекордом за всю постсоветскую историю. Предыдущий максимум – 6,1 миллиона туристов – был достигнут в 2012 году. Есть основания полагать, что при сохранении темпов развития крымской туриндустрии и дальнейшем укреплении конкурентоспособности полуострова как туристского направления, Крым в обозримой перспективе сможет побить и рекорд 1988 года – 8,3 миллиона туристов», – сказал Сафонов, передает РИА «Новости».

Отмечается, что рекордный турпоток был сформирован благодаря не только российским, но и иностранным туристам. Сервис поиска и бронирования билетов Biletix зафиксировал, что на долю иностранцев пришлось 8,4% бронирований билетов в Симферополь.

Среди иностранных туристов, которые прибыли в Крым самолетом, преобладают граждане Белоруссии, Казахстана, Германии, Киргизии и Израиля.

Свыше 1 млн человек на полуостров приехало из Украины. Чаще всего украинцы приезжали на автотранспорте. В 2018 году Крым посещали туристы из ЕС и США.

В августе Сафонов заявлял, что число украинских туристов в Крыму выросло, несмотря на попытки Киева «блокировать» возможность въезда для граждан на территорию Республики.

В октябре министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщал, что поток туристов на полуостров в 2018 году обошел самые высокие показатели украинского периода.