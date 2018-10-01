Крым побил туристический рекорд времен Украины

Турпоток на полуостров в 2018 году обошел самые высокие показатели украинского периода, заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

«На 9 октября мы имеем 6 млн 164 тыс. туристов, что на 29% выше аналогичного периода прошлого года. На сегодня по количеству туристов Крым достиг рекордных показателей за весь постсоветский период», – сообщил Волченко, передает РИА «Новости».

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Министр также отметил, что предыдущий максимум был достигнут в 2012 году и составлял 6,1 млн человек.

В 2019 году примерно 1 млн туристов прибыли из Украины, добавил Волченко.

Резкий прирост турпотока отмечали в июне и в августе 2018 года.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем привлекает туристов Крым.