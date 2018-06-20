Число туристов в Крыму значительно возросло

С начала 2018 года Крым посетили 1,5 млн туристов, по сравнению с прошлым годом турпоток вырос на 20%, сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.

Как передает ТАСС, по состоянию на 1 июня с начала 2018 года Крым посетили более 1,5 млн человек, что на 26% больше по сравнению с прошлым годом.

«В связи с открытием автомобильного движения по Крымскому мосту и нового пассажирского терминала в Аэропорту Симферополя ожидается, что число туристов в Крым в этом году вырастет на 20% и превысит 6,5 млн человек», – отметил Сафонов.

Также он сообщил, что количество пляжей к курортному сезону в респукблике выросло до 431, что на 44 больше чем в 2017 году. Также на полуострове провел модернизацию и реконструкцию 81 отеля и санатория.

Сафонов подчеркнул, что открытие моста через Керченский пролив «создает условия для снижения стоимости строительства на полуострове, снижения цен на топливо товары и услуги».

В начале июня глава Крым Сергей Аксенов заявил, что в этом году на полуострове отдохнуло более 1 млн туристов, что на 28% больше, чем за тот же период 2017 года. До этого в Ростуризме сообщали, что по данным агрегаторов турпредложений Крым является наиболее востребованным направлением летнего отдыха.

Напомним, в 2017 году в Крыму отдохнули около 5,4 млн туристов, что менее чем в 2016 году (5,57 млн). Как отмечала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года статистика фиксировала падение спроса на отечественный продукт и рост популярности отдыха за рубежом.