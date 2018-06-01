Число туристов в Крыму показывает резкий рост

С начала года в Крыму отдохнуло более миллиона туристов. Это на 28% больше, чем за тот же период 2017 года, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«В первый день лета мы традиционно подводим итоги турпотока за зимне-весенний период. Результаты нас радуют. За пять месяцев в Крыму отдохнули 1 млн 148 тыс. туристов. Это почти на 28% выше уровня аналогичного периода прошлого года», – написал Аксенов в Facebook.

Он уточнил, что треть отдыхающих прибыли авиатранспортом. Но за две недели мая 17% от общего потока туристов приехали по Крымскому мосту.

Около четверти туристов (23%), по его словам, приезжает в Крым из Украины, «несмотря на санкции и препоны со стороны киевской власти».

Традиционно большинство туристов останавливаются на южном берегу Крыма. Западное побережье выбирают 22%, восточное – 10%, другие регионы – 15%.

«Мы надеемся, что по итогам года туристический сезон будет более успешным, чем в предыдущие годы», – сказал он.

В четверг Ростуризм сообщал, что Крым является наиболее востребованным направлением летнего отдыха, по данным агрегаторов турпредложений.

Тем временем, как заявил глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, на Украине стартовала пиар-кампания по дискредитации крымских курортов.