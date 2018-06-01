Украина начала кампанию по очернению крымских курортов

Пиар-кампания с заказными публикациями для дискредитации крымских курортов стартовала на Украине, рассказал глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«На Украине началась пиар-атака на крымские курорты, которая сопровождается медийными вбросами. Но для нас это все ожидаемо. Во-первых, май-июнь – это те месяцы, когда украинская пропаганда начинает рассказывать, что в Крым никто не едет, что пляжи пустые и пытается любым способом очернить курортный сезон», – сказал Черняк, передает РИА «Новости».

Он отметил, что похожие публикации появляются на различных украинских медиа-ресурсах. «В сети интернет уже размещают фотографии с пустыми пляжами. При этом зачастую используются старые снимки», – сказал Черняк.

Но, считает Черняк, чем больше создается негативная шумиха вокруг крымских курортов, тем больше внимания люди начинают обращать на Крым. «Видят по веб-камерам, установленным в крымских курортных городах, реальную, правдивую обстановку и бронируют билеты на отдых», – объяснил он.

В четверг Ростуризм сообщал, что Крым является наиболее востребованным направлением летнего отдыха, по данным агрегаторов турпредложений.

В апреле министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Вадим Черныш раскритиковал украинцев за летний отдых в российском Крыму, заметив что летом число пересечений границы в этом районе увеличивается.