Ростуризм назвал самые популярные летние направления

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и агрегаторы туристических предложений и авиабилетов вычислили, какие направления будут наиболее популярны летом у российских туристов.

Среди внутрироссийских направлений, по данным группы компаний «Слетать.ру», туристов больше всего интересуют путешествия в Крым (70,91% поисковых запросов на туры по России), второе место занимает Краснодарский край (27,69%), третье – Калининградская область (0,23%), сообщает пресс-служба Ростуризма.

Также в числе популярных запросов – Карелия, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ставропольский край, Ростовская область, Татарстан и Алтайский край.

Biletix сообщает о значительном росте объема продаж в Краснодарский край, по сравнению с прошлым годом: в Сочи – на 8%, в Анапу – на 23%, в Краснодар – в два раза.

Данные Aviasales свидетельствуют о том, что в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 чаще всего запрашивают Москву, Симферополь и Сочи. Также россияне интересуются поездками в Махачкалу, Краснодар, Анапу, Минеральные воды и в города-организаторы ЧМ: Калининград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург.

В качестве страны для отдых за рубежом россияне чаще всего рассматривают Турцию, Грецию, Кипр, Испанию, Черногорию, Болгарию, Таиланд и Абхазию.

Отмечается, что средняя стоимость тура на двоих взрослых по России – одна из самых низких, составляет 63,3 тыс. рублей. К примеру, аналогичная поездка в Турцию обойдется в среднем 114,5 тыс. рублей на двоих, в Тунис – 72,3 тыс. рублей.

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов отметил, что характерным трендом этого лета является рост интереса к городам-организаторам ЧМ. «Это связано с широким продвижением возможностей регионов проведения матчей в части отдыха и путешествий, а также с улучшением транспортной и туристской инфраструктуры, сервиса и городской среды в городах-организаторах ЧМ-2018 благодаря проведенным мероприятиям по подготовке к мировому футбольному первенству. Таким образом, «постчемпионатское наследие» уже начинает работать на увеличение внутреннего турпотока», – сказал он.