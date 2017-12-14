Киев возмущен: Все большее число украинцев предпочитает отдыхать в Крыму

Министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Вадим Черныш раскритиковал украинцев за летний отдых в российском Крыму.

По его словам, летом фиксируется наибольшее количество пересечений украинской границы с Крымом. «Я не могу понять, например, как можно поехать сейчас и поддержать туристическую отрасль России», – сказал Черныш, передает «Интерфакс-Украина».

Он заявил, что необходимо проводить разъяснительную работу и по этому вопросу, и по покупкам российских товаров.

Также чиновник отметил, что необходимо применять более активные меры к международным компаниям, которые сотрудничают с Крымом.

«Мы обеспокоены тем, что много международных партнеров включаются в игру «мы не знали, мы не поняли». И тут у Украины большие резервы [для работы]», – добавил он.

Черныш отметил, что российская компания «Аэрофлот» летает в Крым. «Но также она летает в другие страны мира. Мне кажется, что более активно нужно такие компании преследовать. Я не могу понять, если они летают в Крым, значит, они демонстрируют неуважение к мировому мнению, что это недопустимо», – заявил министр.

Он привел в пример и известный нидерландский сайт booking.com, через который можно забронировать жилье в Крыму. «Если вы декларируете одни ценности – следуйте им», – возмущался чиновник.

Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму крымского Госсовета Алексей Черняк прокомментировал заявление украинского министра.

«С каждым годом туристов именно с Украины в Крым приезжает все больше и больше. Происходит увеличение их числа в разы. Если в 2014 году украинцы были запуганы до невозможности, и приехало около 100 тысяч человек, то сейчас в Крым прибывает около миллиона граждан Украины», – рассказал он, передает RT.

Депутат подтвердил, что в летний период зафиксирован самый большой пик пересечения границы. «Цифры точные: прохождение границы требует заполнения документов и анкет, и те, кто приезжает с туристической целью, ставят соответствующую отметку», – отметил Черняк.

По его словам, такая статистика действительно связана с внутренними проблемами самой Украины.

«Я соглашусь со словами Черныша, что действительно есть проблема и в обществе, и в государстве. Что бы они ни делали, какие бы ни выставляли блокпосты, как бы ни запугивали жителей Украины – все, кто приезжает в Крым, отмечают одно: полуостров развивается, процветает, отношение к украинцам доброжелательное. Они спокойно приезжают, разговаривают на украинском языке. Многие туристические компании продают путевки в Крым на территории Украины», – сказал депутат.

Напомним, в 2017 году Крыму отдохнули около 5,4 млн туристов. В 2016 году в Крыму отдохнуло 5,57 млн туристов, в 2015 году – 4,6 млн.