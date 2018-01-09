Власти Крыма признали снижение турпотока

В 2017 году в Крыму отдохнули около 5,4 млн туристов, что меньше, чем в 2016 году, сообщили в министерстве курортов и туризма республики.

«Согласно применяемой с 2014 года методике подсчета туристического потока, в 2017 году в Крыму отдохнули 5 млн 395,1 тыс. туристов, что на 3,2% ниже уровня прошлого года», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Отмечается что порядка 43% всех туристов прибыли в Крым авиационным транспортом, 42% на паромной переправе. Больше всего туристов (45,3%) отдохнули на Южном берегу полуострова. На западном побережье Крыма отдохнули 21,3%, на восточном – 18,6%, в других регионах (Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) – 14,8%.

Напомним, в национальном туристическом рейтинге-2017, составленном Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России», Крым занял четвертое место после Кубани, Москвы и Подмосковья.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Крым не повторит рекордных результатов 2016 года: летом статистика фиксировала падение спроса на отечественный продукт и рост популярности отдыха за рубежом.

В 2016 году в Крыму отдохнуло 5,57 млн туристов, в 2015 году – 4,6 млн.