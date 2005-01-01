По Крымскому мосту проехали более 500 тыс. автомобилей

Более 500 тыс. автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента его открытия, сообщил инфоцентр «Крымский мост».

«С момента открытия движения по новой автодороге по Крымскому мосту проехали более 508 тыс. транспортных средств в обе стороны, в том числе около 4,9 тыс.рейсовых и заказных автобусов», – передает ТАСС сообщение инфоцентра.

Там уточнили, что с 16 мая по 19 июня интенсивность движения в сторону Крыма превысила 274 тыс. автомобилей, в обратную сторону – более 233 тысяч.

Напомним, 15 мая президент Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока.

На следующий день одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.

За первый час работы по Крымскому мосту проехали более 1 тыс. автомобилей. За неделю работы моста по нему проехали более 108 тыс. транспортных средств.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности и масштабности проекта строительства моста через Керченский пролив.