За первый час работы по Крымскому мосту проехали более тысячи машин и мотоциклов

Более 600 автомобилей и мотоциклов проехало за первый час работы Крымского моста со стороны Крыма и более 500 – со стороны Кубани, сообщили в инфоцентре «Крымский мост». В числе первых по Крымскому мосту проехала представитель МИД Мария Захарова.

«За первый час движения по Крымскому мосту – в период с 05.30 до 06.30 – прошло более 500 транспортных средств в сторону Крыма и более 600 в сторону Краснодарского края. Движение идёт в штатном режиме», – передает РИА «Новости» сообщение инфоцентра.

В числе первых по Крымскому мосту проехала представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, все получилось случайно.



«У меня есть традиция весной и летом приезжать в Крым и проводить выездные брифинги. В этом году решили провести его 16 мая. Потом оказалось, что 15 мая – открытие моста, а рано утром 16 запускается обычный автопоток, и я подумала, что лучше и быть не могло», – заявила Захарова перед началом движения.



Она отметила, что у нее есть свой собственный интерес.



«Я читала столько зарубежных статей, что моста нет, это все выдумка, и его не будет, что это вызывало уже чувство практически отвращения от этой западной пропаганды. Просто хочется действительно самой увидеть и потом рассказать», – сказала Захарова.



Она рассказала, что прилетела в Анапу на самолете, а затем приехала в Тамань на машине.

Напомним, ранее в среду одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.