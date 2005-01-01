Автодорожная часть Крымского моста открылась для движения машин

Одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.

Среди первых участников движения – местные жители, строители Крымского моста, ветераны и представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

На автоподходе к мосту в Керчи к началу движения собралось несколько сотен автомобилей, украшенных шарами и флагами России.

В проезде по мосту с обеих сторон участвуют также не менее тысячи мотоциклистов, их колонну со стороны Крыма возглавляет байкер Александр Залдостанов (Хирург).

Водители, которым повезло в числе первых проехать по новому мосту, приветствуют друг друга жестами, радостными возгласами и автомобильными сигналами.

Колонны автомобилистов и байкеров, стартовавшие с противоположных сторон Крымского моста, встретились на арке.

Напомним, российский лидер за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности проекта строительства моста через Керченский пролив.