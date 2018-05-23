Названо число проехавших по Крымскому мосту за неделю автомобилей

Более 108 тыс. транспортных средств проехало в обе стороны по Крымскому мосту с 16 мая, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

«За неделю с момента открытия движения по Крымскому мосту по новой автотрассе проехало более 108 тысяч транспортных средств в обе стороны», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы, уточнившей, что трафик преобладает в сторону Крыма.

При этом в день открытия, 16 мая наблюдалась самая высокая интенсивность движения (около 21 тыс. транспортных средств», 19 и 20 мая по мосту проехало 20 тыс. и 23 тыс. машин соответственно. В будни же трафик составляет порядка 10 тыс. автомобилей в обе стороны.

Напомним, 15 мая президент Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока. На следующий день одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов.

За первый час работы по Крымскому мосту проехали более 1 тыс. автомобилей.