Крым за пять месяцев посетили более 100 тыс. иностранных туристов

Крым с начала 2019 года посетили более 100 тыс. иностранных туристов, в том числе из стран Евросоюза и США, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«С января по май более 100 тысяч иностранных туристов приехало отдохнуть в Крым. В том числе более 4 тысяч из Евросоюза и США. Наибольший поток иностранных туристов – из Украины», – сказал Черняк РИА «Новости».

Также, по его словам, услугами круизного лайнера «Князь Владимир» в этом году воспользуются организованные группы туристов из Германии, Сербии, Китая, Вьетнама и других стран.

Вместе с тем, за майские праздники Крым посетило более 300 тыс. человек, что превысило уровень посещаемости полуострова на 40% по сравнению с 2018 годом.

Кроме того, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян, узнав об их планах на предстоящий летний сезон.

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