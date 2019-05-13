Турпоток в Крым на майские праздники значительно увеличился

За время майских праздников Крым посетили более 300 тыс. человек, что превысило уровень посещаемости полуострова на 40% по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма республики.

«Количество туристов, посетивших Республику Крым в период майских праздников 2019 года, составило 302 тыс. человек, что на 40% выше уровня прошлого года», – говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что с 26 апреля по 12 мая 2019 года 56% туристов приехали на полуостров через Крымский мост (всего свыше 101 тыс. транспортных средств, включая около 1,3 тыс. туристических автобусов), 30% – на самолетах, а 14% добирались через украинскую границу, пишет ТАСС.

При этом среди отдохнувших в Крыму 42 тыс. человек являлись гражданами Украины, что на 20% превысило показатель прошлого года.

Также в министерстве добавили, что в майские праздники туристов принимали 323 официально зарегистрированных коллективных средства размещения примерно с 62 тыс. мест.

Ранее сообщалось, что за первые три месяца текущего года Крым заработал на туристах 700 млн рублей за три месяца. При этом значительно увеличился поток украинских туристов на полуостров. Отмечалось, что уже с начала года турпоток на полуостров вырос на 40%.

Напомним, в декабре стало известно, что количество туристов в Крыму по состоянию на 7 декабря 2018 года достигло 6,6 млн человек, что стало абсолютным рекордом за постсоветскую историю.