Турпоток в Крым вырос на 40%

Турпоток в Крым с начала года увеличился на 40%, что позволяет прогнозировать еще более успешный туристический сезон по сравнению с 2018 годом, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

По словам министра, за 2018 год Крым по количеству туристов преодолел постсоветский максимум – 6,8 млн человек: только в новогодние праздники в Крым отправились более 200 тыс туристов.

«И сейчас мы идем уже по отношению к 2018 году с приростом порядка 40%. Соответственно, мы ждем успешный сезон 2019 года, в котором запланировано большое количество событийных мероприятий – порядка 200, и некоторые совершенно новые», - передает слова Волченко РИА «Новости».

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Министр упомянул межрегиональной проект «Золотое кольцо Боспорского царства» (маршрут по местам расположения античных городов). К нему прогнозируется интерес со стороны не только российских туристов, но и иностранных.

«Мы заинтересованы в увеличении номерного фонда, потому что в июне-августе – на пике сезона – мы получили почти стопроцентную загрузку», – заметил он.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, как изменилось положение России в мире после присоединения Крыма.