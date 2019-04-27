Поток украинских туристов в Крым вырос вдвое

В связи с наступающими майскими праздниками поток украинцев через пункты пропуска в Крым вырос вдвое, сообщили в крымском погрануправлении ФСБ.

«Все пункты пропуска с российской стороны работают в штатном режиме. В субботу зафиксирован значительный рост пассажиропотока и движения транспорта из Украины в Крым, который с приближением майских праздников будет только расти», – сообщили погрануправлении, передает РИА «Новости».

Пограничники заранее подготовились к наплыву туристов, отметили в ведомстве.

«Обычно в сутки через пункты пропуска проходит около пяти тысяч человек, но за последние сутки поток превысил десять тысяч. Граждане Украины активно едут отдыхать на полюбившиеся крымские курорты», – добавили в погрануправлении.

В субботу пограничная служба Украины сообщила об осложнении пропуска через контрольно-пропускной пункт на границе с Крымом.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что за первый квартал 2019 года в бюджет республики от отрасли туризма поступило 700 млн рублей.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Крым и дальше устанавливать новые рекорды по количеству туристов.