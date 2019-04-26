Крым заработал на туристах 700 млн рублей за три месяца

За первый квартал этого года в бюджет Крыма от отрасли туризма поступило 700 млн рублей, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

По его словам, налоговые поступления по сравнению с первым кварталом 2018 года увеличились на 65%, передает «Крыминформ».

Волченко отметил, что с 2014 по 2018 год налоговые поступления от туризма увеличились вдвое. Так, в 2014 году поступления составляли 1,7 млрд, а в 2018-м – 3,2 млрд рублей.

Также министр отметил, что часть доходов приносят смежные с туризмом отрасли. Они приносят 20-25% поступлений в общую сумму налогов, в то время туристическая отрасль приносит 16%.

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