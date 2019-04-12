Путин дал ряд поручений для развития туризма в Крыму

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о строительстве судов для транспортной доступности Крыма и рассмотреть вопрос о росте субсидий на авиаперелеты в республику.

«Проработать вопрос о целесообразности размещения на российских судостроительных предприятиях дополнительных заказов на строительство судов в целях развития туризма на территории Крымского полуострова и обеспечения транспортного сообщения», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента.

Путин дал срок на выполнение этого поручения до 1 декабря 2019 года. Ответственными он назначил премьер-министра Дмитрия Медведева, главу Крыма Сергея Аксенова и губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Кроме того, правительству поручено рассмотреть вопрос об увеличении объема субсидирования пассажирских воздушных перевозок в Симферополь. Доклад по данному вопросу президент ожидает до 1 июня текущего года.

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