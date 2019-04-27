Погранслужба Украины сообщила о проблемах с пропуском в сторону Крыма

Пограничная служба Украины сообщила об осложнении пропуска через контрольно-пропускной пункт на границе с Крымом

Ведомство сообщило, что на границе «наблюдается осложнение пропускных операций в направлении полуострова на КПВВ «Чонгар» в связи замедленным пропуском», передает РИА «Новости».

В сентябре 2018 года власти Украины прекратили работу двух из трех пунктов пропуска автомобилей и пешеходов со стороны Крыма. Решение объяснили «опасной экологической ситуацией, сложившейся на заводе «Титан» в Крыму.