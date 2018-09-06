Украина закрыла почти все автомобильные пункты пропуска из Крыма

Власти Украины прекратили работу двух из трех пунктов пропуска автомобилей и пешеходов со стороны Крыма.

«Без объяснения причин в 17.50 четверга украинская сторона в одностороннем порядке прекратила доступ транспортных средств на свою территорию из Крыма в двух пунктах пропуска на севере Крыма – «Армянск» и «Перекоп», – сообщили в пресс- службе Погрануправления ФСБ по Крыму, передает ТАСС.

Представитель ведомства отметил, что автомобильные потоки перенаправлены на пункт пропуска «Джанкой». По его словам, очередей на границе нет.

Ранее помощник председателя госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что принято решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда-выезда «Каланчак» (с российской стороны – «Армянск») и «Чаплынка» («Перекоп»).

«[Это сделано] в целях сохранения жизни и здоровья персонала Госпогранслужбы и граждан, проживающих возле админграницы и следующих через КПП, в связи с опасной экологической ситуацией, сложившейся на заводе «Титан» на территории временно оккупированного Крыма», – пояснил он в своем Facebook.

По его словам, на временно закрытых КПП пограничники продолжат нести службу, но пропуск граждан и транспортных будут осуществлять только в крайних случаях.

До сегодняшнего дня в Крыму действовали 12 пунктов пропуска: пять морских, три автомобильных, три железнодорожных и один воздушный – в аэропорту Симферополя.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей сообщали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты.

В среду украинское минобороны выдвинуло версию, что в выбросе неизвестного химического вещества в Крыму виноваты учения российских военных.