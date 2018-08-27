В Крыму произошел выброс неизвестного вещества

В понедельник заместитель губернатора республики Крым Игорь Михайличенко сообщил, что в городе Армянске на севере полуострова специалисты проверяют образовавшийся на предметах после выброса неизвестного вещества налет.

«В ночь с 23 на 24 августа произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу, появился желтый налет на металлических предметах, на крышах и на листьях деревьев. Выехали (из) прокуратуры, Роспотребнадзора и сотрудники министерства экологии. Проходят исследования», – сообщил Михайличенко.

По словам губернатора, в ближайшие дни будут получены результаты экспертизы, сообщает ТАСС.