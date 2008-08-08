На Украине рассказали о «вымершей растительности» на севере Крыма

Украинские пользователи соцсетей публикуют фото из села Перекоп (Армянск) на севере Крыма, пострадавшего в результате выброса химического вещества в атмосферу заводом «Крымский Титан».

Отметим, что фото пострадавшей в результате выброса природы в соцсетях публикуют в основном украинцы. По их словам, на улицах, находящихся в непосредственной близости к заводу, практически вымерла растительность. Кроме того, очевидцы сообщают о резком запахе.

Армянск

Село Перекоп (Северный Крым). Улицы, находящиеся в непосредственной близости к заводскому кислотонакопителю.

Едкий и резкий запах, который круглые сутки висит в атмосфере села, буквами не передать. pic.twitter.com/bnB3RGV54g — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) September 4, 2018

Местные жители также публикуют в соцсетях видео с места происшествия, отмечая, что наблюдают дымку буро-розового цвета и чувствуют едкий запах брома. При этом на опубликованном в соцсетях видео нет множества голых деревьев, фото которых тиражируется украинскими пользователями. Большинство кустарников и деревьев стоят с не облетевшей листвой.

Ранее во вторник сообщалось, что на две недели приостановлена работа завода «Крымский Титан», ставшего источником выброса химического вещества в атмосферу. В школах Армянска объявлены двухнедельные каникулы, все дети отправлены в санатории.