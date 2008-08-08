«Крымский титан» остановлен из-за выброса загрязняющего вещества

На две недели приостановлена работа завода «Крымский Титан», ставшего источником выброса химического вещества в атмосферу, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Это ночью в связи с перепадом ночной и дневной температуры впервые предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида превысила норму. Мы провели с утра совещание, к нам прибыли рабочие группы из всех федеральных министерств и ведомств. В результате мной, по согласованию с руководство завода «Титан», принято решение на две недели остановить завод. При этом руководство завода обещает, что все сотрудники получат месячную заработную плату в полном объеме», – сообщил Аксенов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что угрозы здоровью местных жителей нет, решение носит предупредительный характер. «Оснований для введения режима ЧС нет. Никакой абсолютно паники, здоровью и жизни граждан ничто не угрожает», – сказал он.

Аксенов также рассказал об объявленных в школах Армянска двух недельных каникулах и решении отправить всех детей отдыхать в санатории. «Все будет за счет государства», – уточнил он.

Граждане могут задать вопросы о ситуации в Армянске, позвонив в Единую дежурно-диспетчерскую службу города, в приемную администрации города Армянска и организационный отдел администрации.

В Крыму создали оперативный штаб для координации действий ведомств, его возглавил вице-премьер Игорь Михайличенко, передает «Крыминформ».

Специальная рабочая группа выехала на место для изучения последствий выброса. «Представители власти посетят социальных учреждения, пообщаются с людьми, лично оценят ситуацию на месте. Эксперты изучат результаты лабораторных анализов, будут разбираться в причинах», – рассказали в Совете министров республики.

Ранее Аксенов говорил о необходимости приостановить работу завода, если будет четко установлено, что он стал источником выброса.

На прошлой неделе заместитель губернатора республики Крым Игорь Михайличенко сообщал, что в городе Армянске заметили налет, образовавшийся на предметах после выброса неизвестного вещества.