Назван вероятный источник выброса неизвестного вещества в Крыму

Источником выброса неизвестного вещества на севере Крыма мог стать завод «Крымский титан», сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«По предварительным данным, выброс неизвестного вещества на севере Крыма произошел на заводе «Титан». Обстоятельства устанавливаются», – цитирует Аксенова ТАСС.

По его словам, к вечеру появится заключение специалистов.

Между тем на заводе отрицают факт выброса.

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отметил, что допустившее выброс предприятие надо оштрафовать, передает РИА «Новости».

«Если источник выброса будет четко определен, то я считаю, надо приостановить работу предприятия до полного устранения аварийной ситуации, первое. И второе – наложить соответствующий штраф», – сказал он.

Завод «Крымский титан» производит удобрения и диоксид титана, который используется при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, пластмасс, каучука, линолеума, бумаги, обоев.

Напомним, в понедельник заместитель губернатора республики Крым Игорь Михайличенко сообщал, что в городе Армянске заметили налет, образовавшийся на предметах после выброса неизвестного вещества.