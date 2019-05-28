Россияне рассказали, где хотят отдохнуть летом

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян, узнав об их планах на предстоящий летний сезон.

«Первое место в рейтинге наиболее желанных мест отдыха для россиян в этом году досталось заграничному отпуску: 39% россиян заявляют, что при наличии возможности провели бы лето именно там», – сказано на сайте ВЦИОМ.

31% респондентов для отдыха предпочли бы Крым, а на черноморское побережье Кавказа планируют отправиться 26%.

Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин отметил уменьшение доли туристов, отправляющихся в Крым.

«В прошлом году и на протяжении предыдущих трех лет эта доля устойчиво находилась в пределах 36-37%, в этом году она опустилась до 31%», – цитирует его РИА «Новости».

Среди вариантов мест летнего отдыха упоминаются дом (44%) и дача (26%). При этом уточняется, что дома останутся жители сел (64%), респонденты с плохим материальным положением (54%), а на даче – люди старше 60 лет (35%).

Главной причиной отказа от путешествий респонденты назвали недостаток финансов (53%), выехать за пределы своего места жительства мешают семейные дела (15%) и работа (14%).

Также сообщается, что уменьшились и предполагаемые траты на выездной отдых. Так, по данным опроса этого года, россияне, планирующие отдохнуть летом вне дома, потратят около 43 тыс. рублей (на одного члена семьи), что на 2% меньше, чем в 2018 году.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 22-23 мая 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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