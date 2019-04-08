Роскачество назвало способы сэкономить на путешествиях

Чтобы организовать выгодное путешествие без помощи турагента, рекомендуется продумать свой тур заранее, а также рассматривать все возможные варианты бронирования, рассказали в Роскачестве.

Специалисты советуют начать готовиться к отпуску за два-три месяца. Например, если отдых запланирован на лето, то необходимо бронировать тур уже сейчас, передает РИА Новости.

«С другой стороны, за одну-две недели до вылета часто появляются очень выгодные предложения, когда у туроператора остаются нераспроданные билеты. Обычно это отели классом ниже, но преимущество заключается в том, что тур может стоить даже дешевле перелета», – отмечают в Роскачестве.

Самые дорогие туры выпадают на период государственных праздников или каникул. Эксперты рекомендуют выбирать другое время для путешествий. Даже если сместить тур всего на пару дней, цена может существенно отличаться.

Отмечается, что лучше всего использовать календарь цен в онлайн-агентствах. Часто бывает, что из-за особенностей чартерной программы тур на 10 ночей может выйти дешевле того же тура, но на семь ночей. Рекомендуется рассматривать все возможные варианты бронирования.

«Благодаря мобильным приложениям турагентств вы можете выбрать путешествие прямо из дома в вечернее время или на выходных, когда обычные турагентства не работают – так у вас будет время, чтобы посоветоваться с близкими и подробно изучить отзывы об отеле, который вы выбрали», – отмечают специалисты.

На сегодня Роскачество занимается проверкой популярных сервисов для бронирования туров, чтобы выявить, какие из них отвечают требованиям безопасности, а какие являются опасными.

Ранее стало известно, что путешественники без багажа смогут существенно сэкономить благодаря авиакомпании «Аэрофлот».

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