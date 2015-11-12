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Путешественники без багажа смогут существенно сэкономить

Крупнейшая российская авиакомпания решила снизить цены на билетыФото: Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот», которой грех жаловаться на финансовые показатели и число пассажиров, решила существенно снизить цены на авиабилеты. Для этого премиальный перевозчик решил перенять инструменты лоукостеров. Что же подвигло «Аэрофлот» решиться на введение безбагажного тарифа и чем он выгоден пассажирам? Подробности...
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Каковы шансы на то, что Сербия отвернется от России

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            Путешественники без багажа смогут существенно сэкономить

            Крупнейшая российская авиакомпания решила снизить цены на билеты   20 марта 2019, 12:12
            Фото: Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
            Текст: Ольга Самофалова

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            Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот», которой грех жаловаться на финансовые показатели и число пассажиров, решила существенно снизить цены на авиабилеты. Для этого премиальный перевозчик решил перенять инструменты лоукостеров. Что же подвигло «Аэрофлот» решиться на введение безбагажного тарифа и чем он выгоден пассажирам?

            Группа «Аэрофлот» со 2 апреля 2019 года вводит на некоторых направлениях безбагажные тарифы. На собственных рейсах «Аэрофлота» безбагажные тарифы вводятся для перевозок в города Германии (Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден) и Италии (Рим, Милан, Венеция, Болонья, Неаполь и Верона).

            На рейсах авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») безбагажные тарифы вводятся на среднемагистральных направлениях.

            Как указывает перевозчик, введение безбагажных тарифов позволит снизить цены на билеты эконом-класса. На некоторых направлениях снижение стоимости минимального тарифа составит 30%. Речь идет о появлении нового тарифа эконом-класса. При этом на всех рейсах авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» продолжат действовать тарифы, включающие стоимость перевозки багажа.

            «Безбагажные тарифы вводятся по многочисленным просьбам пассажиров, которые путешествуют налегке. Ранее из-за отсутствия в тарифной линейке группы «Аэрофлот» безбагажных тарифов такие пассажиры вынуждены были оплачивать неоказанную по сути услугу – перевозку отсутствующего регистрируемого багажа», – говорится в сообщении компании.

            «Главная цель введения безбагажного тарифа – сделать минимальные цены на авиаперелет еще ниже и расширить линейку предлагаемого продукта, это общемировой тренд даже для классических авиакомпаний, – заявил заместитель генерального директора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин. ­– Теперь мы можем предложить оптимальные варианты и тем, кто хочет путешествовать налегке и недорого, и тем, кто хочет получить премиальный опыт полета».

            «Вряд ли это связано с недозагрузкой пассажирских кресел. Группа «Аэрофлот» растет быстрее рынка, так было и в прошлом году, и в предыдущем. «Победа» вытягивает новых пассажиров. Но «Аэрофлот» понимает, что на тех драйверах роста, которые были, расти бесконечно невозможно. Расходы авиакомпаний растут, в частности на авиакеросин. И авиакомпании ищут способы сдерживания цен на авиабилеты, понимая, что платежеспособность населения не растет», – говорит Роман Гусаров из «Авиа.ру». 

            Согласно отчетности «Аэрофлота», расходы действительно существенно выросли в 2018 году. Себестоимость продаж по РСБУ выросла на четверть – почти до 500 млрд рублей. И хотя перевозчик, как и прежде, получил чистую прибыль, она была уже значительно меньше, чем в 2017 или 2016 годах. Чистая прибыль в 2018 году составила 2,8 млрд рублей против 28,5 млрд рублей в 2017 году. Выручка выросла на 13% – до 505 млрд рублей.

            Причем весной прошлого года «Аэрофлот» жаловался на падение показателей занятости кресел и коммерческой загрузки группы, несмотря на рост перевозок. К примеру, в мае 2018 года группа увеличила перевозки на 8,2% по сравнению с маем 2017 года, но загрузка кресел сократилась на 2,5%, до 77,3%, а коммерческая загрузка – на 1,3%, до 65%. А если загрузка кресел меньше, чем 75%, то рейс становится нерентабельным, говорил в 2017 году генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

            Конечно, главная цель «Аэрофлота» – привлечение новых клиентов, и безбагажный тариф – это один из инструментов, который активно используется в бизнес-модели лоукостеров.

            Когда в 2015 году возможность продажи билета без багажа внедрялась в законодательство РФ, многие говорили, что это делается якобы исключительно под нужды бюджетной авиакомпании «Победа». В реальности этим инструментом почти сразу воспользовались многие российские перевозчики. Уже несколько лет купить безбагажный билет можно у S7 Airlines, Utair, «Уральских авиалиний», а также у Nordwind.

            «Аэрофлот», позиционирующий себя как премиальный перевозчик, сначала долго отвергал «замашки» бюджетных перевозчиков. Компания делала ставку на предоставление полного комплекса услуг, уже включенных в стоимость билета. Однако мировые тенденции авиаперевозок заставили и его передумать. В Европе уже многие премиальные авиакомпании – прямые конкуренты «Аэрофлота» – не стесняются выставлять дешевые безбагажные тарифы. Например, такие билеты продают British Airways, Lufthansa и Etihad.

            «Авиаперевозчики боятся повышать цены на билеты из-за конкуренции и платежеспособности пассажиров. Поэтому ищут новые возможности для роста.

            Лоукостеры очень сильно потеснили классические авиакомпании во всем мире, составляют им серьезную конкуренцию. И западные классические перевозчики начали применять инструменты бюджетных компаний. Элементы бизнес-модели лоукостеров будут все больше проникать в бизнес-модель классических авиакомпаний. Но их задача – не стать бюджетной авиакомпанией, а сохранить свой статус премиум-перевозчика», – говорит Гусаров.

            В чем хитрость такого маркетингового хода? Благодаря безбагажному тарифу авиакомпания может предложить более дешевый билет, который позволит ей занять первые строчки в автопоисковиках типа Momondo, Onetwotrip и прочих. Сейчас «Аэрофлот» со своими тарифами «все включено» чаще оказывается не на первой строчке в поисковике, а на пятой или десятой. А значит, куда больше вероятность, что клиент выберет полет не «Аэрофлотом», а его конкурентом. Даже если этому пассажиру не нужен безбагажный билет, который в поисковике на первом месте. Клиент, скорее всего, просто заплатит дополнительно за багаж при покупке билета. Конечная цена билета может оказаться не сильно отличающейся от цены у того же «Аэрофлота».

            Например, в поисковике Momondo выводится самый дешевый прямой перелет из Москвы в Рим (туда-обратно) на 7–14 сентября 2019 года – около 12 тыс. рублей от «Уральских авиалиний». Это невозвратный билет, без питания и только с ручной кладью не более 5 кг.

            Следом предлагается прямой перелет (с пересадкой не берем в расчет) авиакомпании Alitalia в районе 16 тыс. рублей (254 доллара). Здесь также пассажира не накормят, бесплатный багаж в виде ручной клади весом не более 8 кг, за дополнительный багаж придется доплатить 25 или 40 евро (1800 или 3000 рублей) в зависимости от направления (для поездок из Европы в США – 60 евро), предупреждает перевозчик. То есть в обе стороны дополнительно за багаж придется отдать 3600 или 6000 рублей. Итоговая цена билета с нормальным багажом получается более 19 тыс. рублей.

            Предложение «Аэрофлота» для пассажира с багажом выгодней – менее 18 тыс. рублей. В этот тариф включен багаж 23 кг в дополнение к ручной клади в 10 кг и питание на борту (для четырехчасового рейса питание далеко не лишнее). Но в поисковике предложение «Аэрофлота» теряется – оно появляется только на четвертой странице, до которой вряд ли дойдет большинство желающих купить билет.

            Безбагажный тариф даст «Аэрофлоту» возможность выйти на первые страницы в автопоиске авиабилетов и отжать часть пассажиров у своих конкурентов – европейских или российских.

            Для современного мира предложение по багажу у «Аэрофлота» на самом деле все чаще является избыточным. Большинство действительно не пользуются этой услугой. Например, семья из четырех человек – муж, жена и двое детей, купив билеты «Аэрофлота», получает возможность провезти 40 кг в ручной клади (10 кг на человека) и 92 кг в багажном отделении (23 кг на человека). По факту семья вряд ли будет перевозить такой вес. Теперь у нее появится выбор – купить один или два более дорогих билета с правом провоза багажа в 23 кг на человека, а остальные билеты взять подешевле благодаря безбагажному тарифу.

            «Аэрофлот» точные тарифы пока не озвучил, но по аналогии с Alitalia можно предположить, что на одном билете (туда-обратно) в Рим можно будет сэкономить минимум 3600 рублей.

            То есть безбагажный тариф в Рим у «Аэрофлота» должен ориентировочно составить чуть более 14 тыс. рублей. Это дороже, чем у «Уральских авиалиний», но дешевле, чем у итальянского перевозчика, который в таком случае, скорее всего, потеряет часть российских, да и европейских клиентов.

            «Аэрофлот» хочет перераспределить часть пассажиропотока в свою пользу. Чтобы группа росла не только за счет «Победы», но и за счет новых пассажиров», – говорит Гусаров.

            С одной стороны, с помощью «Победы» (входит в группу «Аэрофлот») привлекаются бюджетные пассажиры, для которых главное – цена. В 2016 году «Победа» перевезла, например, 15% пассажиров, которые до этого вообще не летали ни одной компанией, то есть пользовались только услугами РЖД. Сам «Аэрофлот» как премиальная авиакомпания ориентирован больше на состоятельных клиентов, а также пассажиров, для которых важно наилучшее соотношение цены и качества. Введение безбагажаного билета призвано привлечь в группу новых клиентов, находящихся между двумя этими категориями. «Аэрофлот» хочет привлечь ту часть мобильного среднего класса, которая тщательней считает свои деньги и предпочитает не переплачивать при поездках в командировку или на короткий отдых (уикенд).

            «Победа» – это очень дешево, «Аэрофлот» – это премиальный класс, а «серединка» достается конкурентам. Мне кажется, что группа как раз пытается сделать интересное предложение для этого среднего класса, который уже летает», – говорит Роман Гусаров. При этом конкуренции внутри группы – с «Победой», по его мнению, не будет, так как разрыв в цене между «Аэрофлотом» и «Победой» все равно будет оставаться существенным.

            В итоге «Аэрофлот» делает хорошее предложение пассажирам и помогает собственному росту. «Мы живем в мире, когда человек должен получать не пакет услуг, а иметь возможность самостоятельно моделировать тот набор услуг, который он хочет получить. Поэтому шаг «Аэрофлота» правильный», – считает собеседник.

            Впрочем, ожидать, что «Аэрофлот» распространит безбагажный тариф на все свои направления, не стоит. Скорее новые тарифы появятся только там, где в этом будет экономический смысл, как в случае с полетами в немецкие и итальянские города.

            «Аэрофлот» по цифровизации один из мировых лидеров. У него великолепно налажен учет и статистика. Не просто так «Аэрофлот» вводит безбагажный тариф не на всех, а только на отдельных направлениях. В компании знают, где им выгодно вводить подобные тарифы, на каких направлениях люди хотели бы летать, не переплачивая за багаж», – добавляет Гусаров. Впрочем, учитывая желание «Аэрофлота» создать четыре региональных хаба, развивать региональные перевозки, введение безбагажных тарифов может пригодиться и здесь.


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