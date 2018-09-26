Названа доля довольных отдыхом в Крыму россиян

Более 90% отдохнувших в Крыму россиян остались довольны, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Среди тех, кто отдыхал этим летом в Крыму, 93% были удовлетворены своим отдыхом. Всего в Крыму летом отдохнули 3% россиян», – цитирует гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова ТАСС.

В Краснодарском крае, по его словам, провели отпуск чуть больше 6% россиян. Понравилось отдыхать там 89% приехавших.

За границу ездили 6% респондентов. Из них довольны остались только 77%.

По словам Федорова, вне зависимости от места отдыха 25% опрошенных жаловались на слишком короткий отпуск.

Около трети россиян (32%) провели летний отпуск дома. На даче отдыхали 26% опрошенных, передает РИА «Новости».

В ходе исследования также были оценены предпочтения россиян по видам отдыха. Так, чаще всего респонденты предпочитают отдыхать на даче (35%), ходить в походы, на рыбалку и охоту (34%), любят экскурсии и путешествия по историческим местам (31%) или проводить время дома (31%).

В 2018 году, как свидетельствуют данные опроса, на летний отдых одного члена семьи россияне в среднем потратили 37 179 рублей при планируемом бюджете в 44 205 рублей.

Более половины (51%) опрошенных считают, что условия отдыха в России за последние пять лет улучшились. В то же время 22% не заметили изменений, а 10% сообщили об ухудшении условий.

«Позитивные перемены чаще замечают отдыхавшие в разных городах России (69%) и те, кто провел отпуск на курортах Краснодарского края (64%)», – говорится в исследовании.

Самыми популярными российскими регионами для путешественников стали Краснодарский край (30%), Крым (9%), Москва (5%), Санкт-Петербург (4%) и Татарстан (3%).

Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 12 сентября среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Метод опроса – телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

В начале сентября председатель госсовета Крыма Владимир Константинов сообщал, что в этом году количество туристов на полуострове может превысить рекордный показатель в 6 млн человек.