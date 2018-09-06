Крым сообщил о приближении к рекорду посещаемости со времен СССР

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил делегации из США, что в этом году количество туристов на полуострове может превысить рекордный показатель в 6 млн человек.

Он отметил, что со времен СССР такое количество человек не посещало республику, пишет ТАСС.

«В этом году у нас аншлаг по туризму. Мы приближаемся к рекорду посещаемости после развала Советского Союза, впервые преодолеем посещаемость. Более 6 млн ожидаем, очень большое количество. Мы этому безмерно рады, это рост нашей региональной экономики», – сообщил Константинов.

Также он рассказал о том, что туристический поток из западных стран увеличился. Конкретных цифр при этом озвучено не было.

Встреча Константинова с представителями американской организации «Центр гражданских инициатив» состоялась в четверг. Делегация из США планирует несколько дней путешествовать по Крыму, чтобы узнать от местных жителей об изменениях и развитии полуострова после присоединения к России.

Ранее глава комитета по туризму крымского парламента Алексей Черняк рассказал, что по итогам летнего сезона количество туристов в Крыму превысило 5 млн человек.