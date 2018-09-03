В Крыму рассказали об итогах туристического сезона

Глава комитета по туризму крымского парламента Алексей Черняк заявил, что число туристов в Крыму по итогам летнего сезона 2018 года превысило 5 млн человек.

«Однозначно могу сказать, что у нас было свыше 5 млн отдыхающих к концу августа, на 28% больше, чем в прошлом году в этот же период», – сказал Черняк, передает RT.

По его словам, крымские курорты стали более доступными и популярными для туристов.

«Благодаря строительству моста мы приближаемся к рекорду, который держался 25 лет на Украине, – 6 млн туристов за год. Крым лидирует в ценовой политике. Здесь можно найти отдых на любой кошелек, как для богатых, так и для людей среднего достатка», – отметил депутат.

Ранее Черняк называл самые популярные туристические районы Крыма.