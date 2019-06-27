Хакасия поднялась в туристическом рейтинге регионов

Республика Хакасия в сфере туризма вошла в группу регионов с положительной динамикой, следует из исследования центра информационных коммуникаций «Рейтинг», журнала о внутреннем туризме «Отдых в России» и журнала о въездном туризме для иностранной аудитории Tourism & Leisure in Russia.

Исследование было посвящено въездному туризму, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности у иностранных туристов, сообщает управление пресс-службы главы Хакасии.

В июне этого года они опубликовали национальный рейтинг въездного туризма. Республика Хакасия вошла в группу регионов с положительной динамикой и занимает 57-ю позицию, опередив Кемеровскую область (62), Республику Алтай (70) и Тыву (76). В прошлом году Хакасия занимала в нем 65-е место.

Туристская отрасль Хакасии характеризуется устойчивым ростом основных показателей. По статистическим данным, общий объем туристского потока в прошлом году увеличился на 3%. В том числе, согласно данным миграционной службы МВД по Хакасии, впервые за последние пять лет в республике зарегистрирована положительная динамика въездного турпотока. За прошедший год на территорию республики въехало почти на 9% больше иностранных туристов по сравнению с 2017 годом.

По данным министерства финансов Хакасии, объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет республики за счет туризма увеличился за 2018 год на 17,5% и составил свыше 192 млн рублей. Общий объем предоставленных платных туристских услуг, оказанных в Хакасии, также увеличился на 9,7% и составил 151,3 млн рублей. Количество туристских предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Хакасии, осталось неизменным – 52 единицы, из них пять туроператоров и 47 туристических агентств.

На территории республики действуют 170 гостиниц и аналогичных средств размещения. В настоящее время восемь региональных гостиниц прошли классификацию.