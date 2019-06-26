Новая огнеметная система «Тосочка» вышла на государственные испытания

Новая тяжелая огнеметная система «Тосочка» вышла на второй этап государственных испытаний, об этом на форуме «Армия-2019» заявил гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

«Тяжелая огнеметная система «Тосочка» имеет улучшенные тактико-технические характеристики. И в отличие от своего предшественника ТОС-1А «Солнцепек», выполнена на платформе колесного шасси. Могу сказать, что с теми задачами, которые перед нами поставило министерство обороны, мы справились и сейчас выходим на этап государственных испытаний», – сказал Лепин, передает ТАСС.

В июле 2017 года генеральный конструктор предприятия-разработчика – НПО «Сплав» Николай Макаровец заявлял, что поставки системы «Тосочка», которая придет на смену «Солнцепеку», заложены в российскую госпрограмму вооружений 2018–2025 годов.

Международный военно-технический форум «Армия-2019» начался 25 июня, он продлится до 30 числа. В ходе форума были объявлены некоторые особенности новых российских десантных кораблей, продемонстрирована боевая разведывательная машина и названы сроки начала строительства первого российского вертолетоносца.