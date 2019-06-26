Названы особенности новых российских десантных кораблей

Гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОАК) Алексей Рахманов в ходе форума «Армия-2019» заявил, что заложенные 23 апреля на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» два больших десантных корабля (БДК) будут крупнее кораблей проекта 11711.

«Корабли будут немного шире и немного длиннее. Водоизмещение изменится в плюс примерно на 1 тыс. тонн. Я думаю, что этот показатель выйдет на 8 тыс. тонн», – передает ТАСС слова главы ОСК.

Он отметил, что судостроители с большой долей вероятности откажутся от второй надстройки, а передняя надстройка будет более развитой и получит возможность улучшения эргономики и обитаемости.

Рахманов заявил также, что несмотря на увеличение размеров, новые корабли будут по ряду параметров идентичны «с точки зрения своих возможностей» БКД «Иван Грен».

Летом 2018 года флот также пополнил пока единственный большой десантный корабль проекта 11711 – «Иван Грен», продолжает строиться однотипный «Петр Моргунов».

Напомним, 9 апреля 2019 года министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что фрегаты проекта 22350 и десантные корабли проекта 11711 для Военно-морского флота будут заложены 23 апреля на верфях в Санкт-Петербурге и Калининграде.

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