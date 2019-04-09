Шойгу сообщил о закладке четырех кораблей для ВМФ

Фрегаты проекта 22350 и десантные корабли проекта 11711 для Военно-морского флота будут заложены 23 апреля на верфях в Санкт-Петербурге и Калининграде, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«23 апреля состоится закладка кораблей дальней морской зоны – двух фрегатов проекта 22350 на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и двух больших десантных кораблей проекта 11711 на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде», – сказал глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Он добавил, что одновременно на «Северной верфи» пройдет стыковка крупных блоков корпуса корвета проекта 20386, подчеркнув, что «свое название он получит в честь военного брига русского флота «Меркурий», подвигу которого в мае исполнится 190 лет».

Глава Минобороны уточнил, что корабли планируют ввести в состав флота до 2025 года.

Сейчас ВМФ России располагает только одним фрегатом проекта 22350 – «Адмирал Горшков» вошел в его состав в июле 2018 года, а к декабрю 2019 года планируется получить второй корабль этого типа – «Адмирал Касатонов».

Летом 2018 года флот также пополнил пока единственный большой десантный корабль проекта 11711 – «Иван Грен», продолжает строиться однотипный «Петр Моргунов».

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