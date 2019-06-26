Боевую разведывательную машину впервые показали на «Армии-2019»

На форуме «Армия-2019» представители холдинга «Росэлектроника» госкорпорации Ростех впервые продемонстрировали специальную боевую разведывательную машину (СБРМ).

Как сообщили в пресс-службе Ростеха, СБРМ разработана на базе бронеавтомобиля «Тигр» и способна обнаруживать цели на расстоянии до 10 километров. Для разведки на большее расстояние используется беспилотник. Данные о целях поступают на пункт управления, а интегрированная система управления вооружением в автоматическом режиме наводит оружие и поражает цель на дальности до 1,5 километров.

В Ростехе рассказали также, что автомобиль успешно прошел государственные испытания, получил всю разрешительную документацию для экспорта и уже поставляется в Росгвардию.



«СБРМ создает цифровую карту местности, в режиме реального времени отслеживает потенциальные цели и поражает их. В числе преимуществ этой техники - сниженное энергопотребление и уменьшение объема оборудования за счет применения новейших технологий», – передает ТАСС слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

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Напомним, во вторник на форуме «Армия-2019» показали беспилотник в виде совы, новейший российский беспилотник «Корсар» и боевой модуль «Нарцисс».

Ранее в среду сообщалось о том, что технополис «Эра» представил на форуме «Армия-2019» две модификации дрона-наноразведчика.

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